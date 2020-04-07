Самарские бизнесмены: к лету 100 тыс. жителей области могут потерять работу

Предприниматели Самарской области в условиях введения режима самоизоляции и приостановки производств в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 терпят значительные убытки. Это стало причиной объединения ряда бизнесменов в Самаре и Тольятти и подготовки совместных обращений к губернатору Дмитрию Азарову.

Так, более 300 предпринимателей Самарской области (в числе которых - члены бизнес-клуба "Эквиум", "Дело Жизни" и ГК "Бизнес-гарант") в своем обращении к главе региона пишут, что уже к лету в регионе "без работы может остаться более 100000 человек".

Они подчеркивают, что, по их мнению, сложившаяся ситуация особенно сильно сказывается на предпринимателях из сферы малого и среднего бизнеса. В письме указывается, что всего в Самарской области зарегистрировано 134,6 тыс. компаний этой категории, в них трудится более чем 376 тыс. человек.

"Объем кредитов, выданных малому и среднему бизнесу,насчитывает порядка 320 миллиардов рублей. Это составляет около 10% от совокупной валовой выручки и является предельной нагрузкой на малый и средний бизнес. Из общего количества предприятий малого и среднего бизнеса без мер существенной поддержки со стороны государства не пережить кризис могут более 50%, из микробизнеса - порядка 30%", - говорится в обращении предпринимателей.

Отсрочка по налогам и сборам, убеждены бизнесмены, "лишь увеличит нагрузку на конец года", поскольку предпосылок к скорому восстановлению покупательского спроса нет.

"Заявленные беспроцентные кредиты на выплату ФОТ получить практически невозможно - банки выдают их только своим клиентам, которые имели зарплатные проекты. Кроме того, размер таких кредитов рассчитан исходя из МРОТ - такая сумма больше похожа на пособие по выживанию, чем на реальную помощь в выплате зарплат", - пишут бизнесмены в своем обращении и просят включить предприятия малого и среднего бизнеса в список системообразующих, предоставить наиболее пострадавшим от кризиса компаниям субсидии от правительства в размере 50% от суммы заработной платы, необходимой к выплате за апрель 2020 года, если зарплата была выше МРОТ (если ниже - 30%).

Также предприниматели просят предоставить им ссуды не более чем под 1% годовых через Гарантийный фонд Самарской области для выплаты оставшейся части зарплаты сотрудникам, ввести налоговые каникулы по всем региональным налогам на период с апреля по июнь текущего года включительно, ввести каникулы по арендной плате за объекты государственной и муниципальной собственности на тот же срок и освободить собственников помещений от кадастрового налога и налога на землю на шесть месяцев.

Тольяттинские бизнесмены также в своем обращении к главе региона пишут, что в текущей ситуации несут "катастрофические убытки". Обращение, как сообщается, подписали 242 компании. Эти предприниматели убеждены, что текущее положение - это только начало, "поскольку последствия таких ограничительных мер и их наступление в полном объеме станут понятнее через две-три недели". Среди этих последствий, по мнению бизнесменов Тольятти, - банкротство предприятий и, как следствие, неконтролируемый рост безработицы, отсутствие возможности восстановления рабочего процесса в цепочке поставщиков и иных контрагентов.

"В настоящее время не разработаны реальные меры поддержки бизнеса. Предложения компенсаций для бизнеса на государственном и региональном уровнях не убедительны с точки зрения эффективности и способности изменить ситуацию", - говорится в обращении, опубликованном в группе Торгово-промышленной палаты Тольятти в сети Facebook.

Тольяттинцы также предлагают свои меры решения проблем, среди которых - выплаты ежемесячных пособий работникам частных организаций на время вынужденного простоя, а также самозанятым и индивидуальным предпринимателям на уровне не ниже МРОТ, отмена налогов за первый и второй кварталы текущего года без последующей компенсации, мораторий на все взыскания по налогам и взносам на время действия ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, разработка мер поддержки бизнеса после стабилизации этой ситуации, отмена или понижение тарифов на коммунальные услуги и так далее.

Параллельно с этим большое количество обращений от предпринимателей поступает в Торгово-промышленную палату Самарской области (ТПП СО) и уполномоченному по правам предпринимателей в регионе.

Так, по словам президента ТПП СО Валерия Фомичева, в организацию поступило уже более 400 звонков от предпринимателей в связи с ситуацией с коронавирусом. "В основном за помощью обращаются представители сферы услуг, много вопросов от тех, кто арендует помещения, есть звонки и от представителей крупных предприятий, которые четко понимают, что не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства в оговоренные сроки. Также поступило обращение тольяттинской Торгово-промышленной палаты. Мы его сегодня рассмотрим", - рассказал Валерий Фомичев и добавил, что бизнесменам пока не очень ясно, как действовать в сложившейся ситуации.

Представители ТПП, по его словам, разъяснят, что действовать надо в рамках имеющегося законодательства - иных вариантов нет. Параллельно с этим, как подчеркнул Валерий Фомичев, прорабатываются меры поддержки для предпринимателей.

Как рассказал Волга Ньюс уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Евгений Борисов, к нему также поступает большое количество обращений от бизнесменов различного уровня.

"Ситуация развивается настолько динамично, что ее очень трудно отследить. То, что было актуально неделю назад, сейчас уже теряет важность", - отмечает он и добавляет, что у каждой группы бизнеса свои сложности.

Так, у магазинов непродовольственной группы товаров стоит вопрос о том, чтобы решить вопрос с уплатой аренды и найти компромисс с арендодателями. "Но у арендодателей тоже есть свои обязательства по налогам и иным платежам. Сложно найти компромисс, но тем не менее мы представили свои предложения, которые касаются снижения налоговой нагрузки на арендодателей", - рассказывает Евгений Борисов. Также, по его словам, прорабатывается инициатива по снижению выплат за вывоз мусора, ведь простаивающие компании его попросту не производят.

"У нас есть повестка и по поводу сельхозпредприятий, в работе которых задействованы сезонные рабочие. Вчера у нас было совещания по этому вопросу. Понятно, что сейчас нужно искать возможность упрощенного предоставления патентов для тех работников, у которых они заканчиваются. Проблема в том, что соответствующие ведомства не работают. Но надо срочно что-то делать, чтобы сезонные работы не сорвать за счет тех трудовых ресурсов, которые уже на территории области", - подчеркнул Евгений Борисов, а в завершение добавил, что, к сожалению, работать на опережение не всегда удается, поскольку вряд ли хоть у кого-то есть опыт действий в подобных условиях.