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Образование Общество

Online-обучение и удалёнка. Почему у нас нет паники?

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Своим отношением к онлайн-обучению с читателями "Волга Ньюс"поделилась руководитель языковой школы Инесс Бугуан.

Фото: Фото предоставлено автором

"Честно скажу, что, если бы меня как руководителя языковой школы новость о карантине и переходе в #онлайн застала врасплох, я бы потеряла покой и сон. Пришлось бы тогда на скорую руку учиться преподавать дистанционно. Вот тут и подумаешь, как кстати, что мы онлайн-обучение давно освоили.

Инесс Бугуан, руководитель одноименной языковой школы, кандидат в доктора педагогических наук США, член почетного общества аспирантов Golden Key, методист-консультант частных школ Марселя

Летом 2014 года мы начали переводить всю систему четырех английских и французских ступеней в онлайн. Большое спасибо Александре Шириной за интересные идеи и технические консультации. С ней мы провели первую тестовую онлайн-группу английского.

Прошло 6 лет. За это время на моём счету 15 выпущенных разговорных онлайн-групп. Три из них были для людей, которые никогда не учили французский до этого (все заговорили, и во Франции их понимали). Выпускники английских онлайн-групп до сих пор помнят материал курса и умело используют выученные фразы и клише. С 2014 года каждое лето мы ещё встречаемся онлайн с инструкторами и в такой летней школе для преподавателей-онлайн творим, анализирует, идём вперёд. Да и все текущие дела по группам в классе мы давно умеем решать онлайн. Для нас дистанция Марсель — Самара давно сокращена.

Мне удалось добиться того, чтобы наша удивительная среда общения сохранялась онлайн, а обучение по Скайпу не было похоже на "вопрос-ответ" или лекцию. И вот пришло время просто пользоваться наработанным опытом 6-летнего ведения групповых занятий английским и французским онлайн и ждать, когда можно будет вернуться к привычной жизни без #covid19.

Поэтому сейчас все концентрируемся на процессе освоения языка, а не на вопросе, как это делать онлайн. Ответ мы давно знаем".

#teaching_online #карантин #школаинессбугуан #дистанционное_обучение #английскийязык

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