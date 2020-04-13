Самарская область получит более 129 млн руб. на выплаты медикам

Правительство РФ выделит Самарской области 129,6 млн руб. на дополнительные выплаты медицинским работникам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Выплаты предусмотрены для медицинского персонала, непосредственно оказывающего помощь пациентам с COVID-19.
Всего на эти цели регионы получат 45,6 млрд рублей.
Напомним, врачам добавят по 80 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому звену - по 50 тыс., младшему - по 25 тыс. рублей. В Самарской области выплаты получат 6,8 тыч. врачей.