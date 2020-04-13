Самарская область получит более 129 млн руб. на выплаты медикам

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Правительство РФ выделит Самарской области 129,6 млн руб. на дополнительные выплаты медицинским работникам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Выплаты предусмотрены для медицинского персонала, непосредственно оказывающего помощь пациентам с COVID-19.