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Власть и политика

Самарская область получит более 129 млн руб. на выплаты медикам

МОСКВА. 13 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правительство РФ выделит Самарской области 129,6 млн руб. на дополнительные выплаты медицинским работникам. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства. Выплаты предусмотрены для медицинского персонала, непосредственно оказывающего помощь пациентам с COVID-19.

Всего на эти цели регионы получат 45,6 млрд рублей.

Напомним, врачам добавят по 80 тыс. руб. в месяц, среднему медицинскому звену - по 50 тыс., младшему - по 25 тыс. рублей. В Самарской области выплаты получат 6,8 тыч. врачей.

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