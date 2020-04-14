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Общество

В Тольятти приставы опечатали небезопасный башенный кран

ТОЛЬЯТТИ. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы Тольятти опечатали башенный кран на одной из строительных площадок Комсомольского района, который работал с нарушением правил техники безопасности, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

Эксплуатация техники осуществлялась без договора обязательного страхования, паспорта и руководства по эксплуатации подъемного сооружения, заключения экспертизы промышленной безопасности, а также без защитных кожухов механизмов передвижения крана, противоугонных захватов и ограждения площадки для обслуживания электрооборудования крана.

Рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.1 ст. 9.1 КоАП РФ "Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов", суд признал строительную компанию виновной и назначил наказание в виде приостановки деятельности башенного крана на срок 75 суток.

Постановление об ответственности за административное правонарушение было передано на исполнение в отдел судебных приставов Комсомольского района Тольятти. Судебными приставами-исполнителями совершен выезд по месту нахождения башенного крана. Спецтехника опечатана. Деятельность башенного крана приостановлена.

Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет проверяться судебными приставами.

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