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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 запустила упрощенный способ оформления SIM-карт через портал "Госуслуги". Это позволяет быстро заполнять регистрационные формы и обеспечивает качественные подключения на основе достоверных данных.

Tele2 развивает формы саморегистрации и упрощает оформление SIM-карт в онлайн-канале, что особенно актуально в период соблюдения пользователями самоизоляции из-за пандемии. После выбора номера и тарифа на сайте оператора клиентам больше не нужно вручную вносить паспортные данные. В интернет-магазине Tele2 появилась кнопка "Госуслуги", которая предлагает заполнить поля формы через сайт.

Опция помогает быстро перенести необходимую информацию и получить корректные сведения об абоненте. Связанность интернет-магазина с порталом госуслуг стала первым этапом на пути к интеграции подключений c ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), что позволит в будущем обходиться без бумажных форм и максимально упростить регистрацию.

Пользователю достаточно подтвердить свое согласие с передачей сведений с портала госуслуг в Tele2, и система автоматически перенесет в онлайн-форму ФИО абонента, паспортные данные, год рождения, место жительства и другую информацию.

Вместе с тем Tele2 напоминает, что ее салоны продолжают работать при соблюдении мер повышенной безопасности. Компания выполняет все рекомендации специалистов по защите от коронавируса: продавцам выдают одноразовые медицинские маски и антисептики для рук, в салонах связи нанесены разграничительные линии, которые обеспечивают необходимую социальную дистанцию. Список работающих салонов регулярно обновляется и доступен на сайте Tele2.

Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2:

"Внешняя ситуация заставила нас скорректировать бизнес-процессы. Мы успешно перевели ряд сервисов в онлайн и сделали фокус на развитии цифровых каналов подключения. Мы запустили бесконтактную доставку с возможностью постоплаты карты и саморегистрации в сети, заручились партнерством лидеров рынка из других отраслей для новых сценариев доставки. Кроме того, мы максимально упростили сам процесс оформления карты. Сегодня аккаунт на портале "Госуслуги" есть почти у каждого. Благодаря новой опции на нашем сайте для оформления карты не нужно вспоминать паспортные данные — достаточно согласиться на автоматический перенос информации. Подключиться к Tele2 стало еще проще".

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