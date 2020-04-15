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Здравоохранение Общество

В трех районах Самарской области ввели карантин по бешенству

САМАРА. 15 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В двух районах Самарской области, а также в с. п. Авангард введен карантин по бешенству животных. Соответствующие постановления губернатора опубликованы на сайте правительства региона.

Очаг заболевания зафиксирован в с. Таурма Шенталинского района, селах Большая Чесноковка и Елшанка Сергиевского района, а также с. Павловка с. п. Авангард. С 15 апреля на территории указанных населенных пунктов будут действовать ограничительные мероприятия. В частности, там нельзя будет проводить выставки кошек и собак, выводки и натаски собак, торговать домашними животными, а также вывозить их за пределы неблагополучной территории.

Карантин будет снят при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий не раньше 15 июня текущего года. Контроль за выполнением постановлений возложен на департамент ветеринарии Самарской области.

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