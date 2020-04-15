Самарские школьники и студенты: вынужденные "каникулы" больше не радуют

В середине марта, когда учебные заведения по всей России начали закрываться на карантин в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, многих студентов и школьников охватила эйфория: как минимум на неделю, а если повезет, то и на две, не нужно будет вставать рано утром, делать "домашку", ездить в переполненном транспорте, да и просто появится много свободного времени, которое можно будет посвятить своим делам. Ну не везение ли?

Насчет сложности дистанционного обучения тогда мало кто из них волновался. Скинут пару заданий, проведут пару видеоуроков — вот и вся учеба. Каждый год закрывают ведь на карантин в связи с эпидемией гриппа, опыт уже есть. Тем более всего неделя, учителя наверняка и сами захотят отдохнуть...

Однако все оказалось совсем не так весело. Неделя перетекла уже в целый месяц, открывший печальную для школьников и студентов истину: дистанционное обучение — это совсем не отдых. Мы решили пообщаться ними и спросить: почему же было так радостно вначале, и почему сейчас хочется вновь перейти на обычный режим?

Антон, 19 лет, студент СамГТУ:

"Наверное, да, сначала я был доволен. Это был новый опыт, и я ожидал, что дистанционная учеба будет легче. Думал, все это растянется на пару недель, но на месяц никак не рассчитывал.

Теперь уверен, что обычное обучение более эффективно. Когда ты встаёшь в шесть утра и едешь на пары, это тебя дисциплинирует и ты работаешь более продуктивно. Более того, нету никаких дополнительных заданий, потому что преподаватель видит, что ты работаешь и так удобнее всем.

Когда сидишь дома, мало того, что заставить себя сделать что-то труднее, так ещё и есть соблазн выйти из дома или заняться другими делами. Это также негативно сказывается на учебе. И все это напрягает. Если в университете на конспект я тратил полтора часа, то дома могу и три потратить.

Задания не сильно усложнились, но стали намного объемнее. Их много, они по всем предметам, в результате тратишь очень много времени. Постоянно не успеваешь".

Ольга, 20 лет, студентка Самарского университета:

"Для меня дистанционная учеба не так однозначна. Я не воспринимала ее как каникулы, но надеялась, что будет полегче. И сначала было действительно легко: заданий скидывали мало, преподаватели делали много поблажек.

Но когда стало понятно, что все это надолго, учеба сильно осложнилась, преподаватели стали строже. Видеолекции, которые считаешь буквально по минутам, настолько неудобно сидеть по несколько часов за ноутбуком, сложные и большие задания по всем предметам.

А еще постоянная нехватка времени: если дали задание, у тебя есть максимум день на его выполнение. Поэтому теперь я учусь даже в воскресенье.

Плюс проблемы в техническом плане: то это не работает, то еще что-то.

Да, не нужно рано вставать, но и учиться стало сложнее. Можно сказать, что теперь я живу в режиме бесконечной сессии".

Студенты открыли для себя "темную" сторону дистанционного обучения: преподаватели ежедневно дают все новые и новые задания, над многими из которых приходится сидеть по три-четыре часа. И схалтурить, какой бы добрый ни был преподаватель, не удается: все вносится в отчетность и отправляется в деканат, а невыполненные задания влияют на допуск к сессии. В итоге дома учиться становится даже сложнее, чем в университете.

Но особенно тяжело на дистанционном обучении приходится школьникам, у которых к усложнившейся "домашке" добавились еще и ежедневные обязательные видеоуроки с классной работой. Причем уроки начинаются с утра, поэтому все равно приходится рано вставать.

Никита, 14 лет:

"Сначала мне нравилось. Заданий давали мало, уже по пройденным темам. Потом появились онлайн-уроки, на которых учителя стали спрашивать строже и требовать выполнения сложных контрольных работ. Плюс большие домашние задания по всем предметам.

Учителям сложно объяснить, а нам понять. Математику, например, я уже завалил: я не могу ничего понять через скайп. И в целом учиться стало очень тяжело: я стал тратить больше времени на учебу, чем когда ходил в школу.

Да, в школе лучше: там друзья, весной можно выходить на переменах на улицу. А дома просидишь над учебой (заставляя себя хоть что-то сделать) и толку ноль. Быстрее бы это все закончилось".

Ева, 15 лет:

"18 марта у нас объявили карантин. В первую неделю нам задавали только "домашку". С 30 марта по 5 апреля мы ушли на каникулы, а 6 апреля началось настоящее дистанционное обучение.

Сначала я радовалась, что теперь не надо будет ходить в школу, рано вставать, но потом поняла, что вставать рано все равно придется, так как уроки проходят в скайпе и нужно делать и классную, и домашнюю работу по всем предметам. При этом классная работа очень объемная, домашние задания тоже стали объемнее и сложнее.

Дома очень трудно себя заставить что-то писать, тем более в таком количестве. Но зато почти не нужно отвечать устно, и "домашку" можно скинуть позже, а не придумывать отмазки на уроке.

Хочу ли я вернуться в школу? Пока не знаю. Но дистанционное обучение — это и вправду очень сложно".

Судя по складывающейся в России ситуации с коронавирусной инфекцией, студентам и школьникам придется не только доучиваться в дистанционном режиме, но и сдавать экзамены. И этому не рад никто: ни они сами, ни их родители, которые теперь вынуждены следить за тем, чтобы их дети совсем не расслабились и не забросили учебу.