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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Водоем очистит плавающий мини-экскаватор

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "Очистка рек" занимается очисткой рек, озер, водоемов, прудов любых размеров плавающими экскаваторами без выкачивания воды. Используемые в работе мини-экскаваторы — собственная разработка специалистов компании — недорогая альтернатива громоздким зарубежным аналогам.

Фото: предоставлено компанией "Очистка рек"

Преимущества

Оборудование компании приспособлено к работе даже в самых труднодоступных местах. Оно позволяет быстро и качественно очистить реки, пруды, водоемы от ила, водной растительности, водорослей, камыша, ряски, плавающих островов из растений, провести углубление дна с одновременным формированием и планировкой берегов под газон. Компания выполнила более 1200 различных проектов в регионах России.

Распространено мнение, что наиболее эффективным способом очистки дна рек, водоемов от иловых отложений является земснаряд — плавающий насос, который размывает и взбаламучивает находящийся на дне ил и откачивает его вместе с большим количеством воды за пределы реки или водоема. Но у этого вида очистки множество недостатков. Во-первых, уничтожается большое количество взрослой рыбы, малька и других гидробионтов, поскольку мощный насос засасывает и перемалывает все, что плавает в воде. Во-вторых, требуется очень большое количество воды, поскольку земснаряд перекачивает ил в виде сильно обводненной пульпы. В-третьих, воду из водоема требуется куда-то выливать, значит в непосредственной близости от водоема должно быть углубление рельефа местности для использования его в качестве гидроотвала. В-четвертых, водоемы не должны содержать камышовые заросли и плотные донные водоросли, мусор и пр.

Плавающие мини-экскаваторы компании "Очистка рек" при работе наоборот меньше тревожат дно, выбирая ил большими кусками с наименьшим количеством воды. При очистке экскаватором практически не гибнет рыба и другие водные обитатели, потому что они распугиваются работающим ковшом и держатся на расстоянии от места проведения очистных работ. Кроме того, вода в водоеме взбаламучивается намного меньше, что позитивно сказывается на здоровье его обитателей. Взвеси, образованные в результате работы, практически сразу опускаются на дно и не растекаются по всему водоему.

Возможности

При очистке экскаватором не нужен постоянный приток воды, не требуется наличия в непосредственной близости гидроотвала, поскольку ил удаляется в консолидированном (плотном) виде. Его можно размещать как по берегам водоема, так и вывозить автомобилями на любое расстояние. Для складирования ила не нужно перегораживать овраги дамбами — его можно просто ссыпать в овраг или высыпать в поле как ценное удобрение.

Конструкция плавающих экскаваторов позволяет очищать водоемы любых размеров, т. к. поднимаемый со дна ил погружается в емкость, установленную на площадке экскаватора, и перевозится к берегу, где загружается в самосвалы с помощью автокрана.

Компания оказывает услуги по очистке и сильно заболоченных водоемов. Плавающий экскаватор может начинать работать практически в луже грязи, постепенно вынимая вокруг себя грунт, обеспечивая очистку свободной водной поверхности, по которой он может перемещаться и подвозить грунт к берегу.

Особенное удовольствие представляет для предприятия очистка и восстановление полностью загубленных малых рек и ручьев. В этом вопросе нам нет равных.

Грунт, который веками лежит в воде, постепенно опускаясь вниз ко дну, заполняет поры в берегах, производя кальматацию, отсекает поступление и отвод грунтовых вод с территории, создает своеобразную подушку. Этот бесценный природный материал мы укладываем на берега. Через два-три дня, окисляясь на воздухе, он осветлится и превратится точно в такой же грунт, который лежит на берегу, только уже связанный этой мелкодисперсной субстанцией. И через 3-4 дня уже трудно чем-то этот грунт раскопать. Поэтому он никогда и никуда не сползет, несмотря на паводки и дождевые потоки. Он связан природными отложениями. По сути дела это природный стабилизатор грунта.

Компания индивидуально подходит к каждому заказу, подбирая способ и технику для наиболее эффективной работы и минимизации бюджета. Стоимость очистки и углубления водоема можно узнать у специалиста организации, который даст квалифицированный ответ и разъяснит все интересующие вас вопросы. Обращайтесь!

Мы выполняем работы по укреплению берегов с помощью композитного шпунта. Хорошо отработана технология берегоукрепления лиственницей с созданием причалов, причальных стенок.

Компания "Очистка рек"

127055, г. Москва, ул. Сущевская, д 27, стр. 2

тел.: +7 (977) 762-21-00

e-mail: naumov_2002@mail.ru

www.ochistkapruda.ru

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