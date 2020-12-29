Самарский комбикормовый завод представил новую линейку кормов

На XXII Поволжской агропромышленной выставке в пос. Усть-Кинельский Самарский комбикормовый завод презентовал новую линейку гранулированных кормов.

Ведущий специалист коммерческой службы Самарского комбикормового завода Василий Волков рассказал, что специально к Поволжской агропромышленной выставке компания, проведя глубокий анализ потребностей рынка, выпустила на рынок линейку тарированных комбикормов в ярких брендированных мешках по 25 кг.

"Мы готовились к этой выставке и специально для нее 1 сентября начали продавать корм в небольших фасовочных мешках по 25 кг и распространять по уже имеющейся сети. К весне в наших планах - развить собственную дистрибьюторскую сеть. Нас уже очень долгое время ждут потребители, потому что комбикорм у нас отличного качества, опыт работы очень большой. И цель нашего нахождения на выставке - показать, что наше предприятие снова работает и способно закрыть всю потребность регионального рынка в качественных кормах", - рассказал Василий Волков.

Новый бренд будет называться "Самарские корма". Корма этой линейки будет легко узнать по новому логотипу и оранжево-зеленым мешкам.

По словам Василия Волкова, главные плюсы их продукции в том, что они используют опыт производства индустриальных кормов по демократичной цене для потребителей. Чтобы снизить цену на корм, компания стремится снизить издержки, в частности, отказывается от строительства новых дополнительных магазинов, при этом делает хорошую скидку для дистрибьюторов, чтобы те представляли товар на своих площадках.

"У нас комбикорма высшего уровня. В настоящий момент наши цены - одни из самых приятных, по крайней мере, для такого качества корма. Например, если взять комбикорм для свиней, то на нем свиньи нашего свинокомплекса вырастают до забоя всего за 155 дней - это, наверное, самые высокие темпы среднесуточного прироста по всей России. Специалисты считают экономику, да и каждый день нахождения этого поросенка в свинарнике стоит денег, поэтому мы используем высокие технологии в кормлении, чтобы снизить издержки. В птицеводстве у нас та же политика", - рассказал Василий Волков.

К весне завод будет добавлять в свою продуктовую линейку еще одну позицию - эконом-класса - для тех, для кого такие высокие результаты неприоритетны. Таким образом, к весне на заводе будут выпускаться как минимум две линейки кормов - PROFI и ECO.

В настоящий момент завод уже работает с крупными хозяйствами Самарской области - со свинокомплексом "Кировский", самым крупным потребителем для компании, закупающим около 2 тыс. тонн комбикорма, а также с тремя птицефабриками.

На Поволжской агропромышленной выставке у представителей завода целью было рассказать потребителям, что завод снова начал работать. В свое время он обеспечивал многие хозяйства Самарской области, но потом был вынужден на несколько лет закрыть производство. Сейчас завод модернизирован и оснащен новым оборудованием Amandus Kahl и, таким образом, обеспечивает высокий уровень качества.

Как рассказывает Василий Волков, в настоящий момент завод загружен не полностью, но в планах компании - выйти на трехсменный график. Завод продолжает свою модернизацию, чтобы сделать качество кормов еще более высоким. Руководство уверено, что к большим объемам работы завод готов.

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