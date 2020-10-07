Wink, more.tv и "Спорт-экспресс" четыре года будут эксклюзивно показывать матчи чемпионата Бразилии по футболу

"Медиа-Телеком", совместное предприятие "Национальной Медиа Группы" и "Ростелекома", стала эксклюзивным дистрибьютором медиаправ на трансляцию чемпионата Бразилии по футболу на территории России и 14 стран ближнего зарубежья. Транслировать матчи будут видеосервисы Wink и more.tv, а также портал "Спорт-экспресс". Компания выкупила медиаправа на четыре года.

"В Бразилии футбол традиционно больше, чем спорт. Чемпионат страны всегда очень зрелищный, непредсказуемый и на пике эмоций. Бразилия навсегда вписала себя в историю мирового футбола не только яркими победами на чемпионатах мира, но и благодаря появлению звезд, которых знают далеко не только болельщики — Пеле, Зико, Рональдиньо, Роналдо и многие другие. Бразильские футболисты становятся ведущими игроками клубов во многих странах мира, включая Россию. Теперь у российских зрителей и пользователей видеосервиса Wink есть возможность наблюдать за рождением новых легенд футбола с отличным качеством телевизионной трансляции", — отметил директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

Чемпионат Бразилии по футболу проходит по системе "весна-осень". 20 ведущих клубов страны соревнуются за звание чемпиона: клуб встречается с каждым соперником два раза за сезон, на домашнем стадионе и в гостях, в общей сложности проводя 38 игр. Команды распределяются в турнирной таблице по общему количеству очков, победам, разнице мячей и забитым голам. В конце каждого сезона клуб с наибольшим количеством очков становится чемпионом.

"В России любят футбол и у нас много фанатов зарубежных клубов. Мы рады, что можем предоставить нашим зрителям возможность посмотреть чемпионат Бразилии — страны, которая всегда славилась своей сильной футбольной школой и является родиной для многих прославленных игроков, которых любят во всем мире", — сказал генеральный директор more.tv Денис Горшков.

"Трансляции чемпионата Бразилии по футболу еще раз подтверждают статус "Спорт-Экспресса" как лидирующего спортивного медиа страны. Мы рады предоставить нашим пользователям возможность смотреть матчи одного из самых зрелищных футбольных соревнований. При этом мы не собираемся ограничиваться лишь прямыми эфирами, и разрабатываем целую линейку тематического контента, который будет интересен не только поклонникам футбола, но и всей спортивной аудитории. Не секрет, что Бразилия — один из крупнейших трансферных рынков, в том числе для российского футбола. Погружение в бразильский чемпионат позволит нам наблюдать вживую за будущими звездами и потенциальными новичками наших клубов", — подчеркнул главный редактор "Спорт-Экспресс" Максим Максимов.

Первый матч можно будет посмотреть уже 10 октября: "Васко да Гама" сыграет с "Фламенго". Трансляция начнётся в 22:30 по московскому времени на канале "Все ТВ" видеосервиса Wink и more.tv, а также на портале "Спорт-экспресс".

В 2018 году компания "Медиа-Телеком" приобрела эксклюзивные права на показ турниров UFC, а в 2019 году запустила тематический канал UFC ТВ, полностью посвященный контенту UFC, который стал одним из самых успешных спортивных телеканалов в видеосервисе Wink. Телеканал был отмечен премиями "Золотой луч" и "Большая цифра" в номинации "Лучший спортивный телеканал".