В Областной библиотеке пройдет встреча с писателем Алексеем Сальниковым

22 октября в 19:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится творческая встреча с писателем Алексеем Сальниковым, сообщает министерство культуры Самарской области. С этим мероприятием возобновляется проект "Писатель в библиотеке", который позволит самарским читателям встретиться и пообщаться с авторами любимых произведений, задать свои вопросы, больше узнать о них, а также о современных литературных процессах в целом, ну и, конечно, получить автограф.

Алексей Сальников — автор романов "Нижний Тагил. Роман в четырех частях", "Отдел", "Опосредованно". Всероссийскую известность писатель получил после выхода романа "Петровы в гриппе и вокруг него". Произведение удостоено приза критического жюри литературной премии НОС, а также премии "Национальный бестселлер".

В 2019 г. режиссер Кирилл Серебренников снял по произведению Сальникова фильм "Петровы в гриппе", также по мотивам знаменитого романа поставили спектакли режиссеры Антон Бутаков в Центре современной драматургии (г. Екатеринбург) и Андрей Федоров в Гоголь-центре (г. Москва).

Дебютировал Алексей Сальников как поэт, считает себя учеником поэта и педагога Евгения Туренко. Публиковался в "Литературной газете", журналах "Уральская новь", "Воздух", "Урал", альманахе "Вавилон", выпусках антологии "Современная уральская поэзия".

А уже 24 октября в областную научную библиотеку приедет Роман Сенчин. До конца 2020 г. в гостях библиотеки побывают Александр Архангельский, Андрей Геласимов, Дмитрий Воденников, Галина Юзефович, Максим Замшев, Вадим Панов и друге современные прозаики и поэты.