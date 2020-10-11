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Пожары Происшествия

В Самаре более 100 человек тушат крупный пожар на складе на ул. Камышинская

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 11, октября в 18:35 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в складском здании на ул. Камышинская, 28 в Куйбышевском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что в складском здании происходит горение на площади 200 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "№ 2". В его тушении участвуют 110 человек, используется 39 единиц техники.

Пожар удалось локализовать в 20:18. А в 20:28 было ликвидировано открытое горение.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших и пострадавших нет.

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