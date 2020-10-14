Самарский "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Союз МС-17" успешно стартовал с Байконура

В среду, 14 октября, 08:45:04 мск со стартового комплекса площадки № 31 космодрома Байконур успешно стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-17", сообщает Роскосмос.

На борту корабля на МКС отправился экипаж в составе командира Сергея Рыжикова (Роскосмос), бортинженеров Сергея Кудь-Сверчкова (Роскосмос) и Кэтлин Рубинс (NASA).

Сближение пилотируемого корабля "Союз МС-17" с Международной космической станцией и причаливание к стыковочному узлу модуля "Рассвет" планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП и российских членов экипажей корабля и станции. Стыковка корабля запланирована по т. н. "сверхбыстрой" схеме, в 11:52:27 мск.