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Пожары Происшествия

Более 130 человек тушат крупный пожар в Новобуянском лесничестве

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 октября, в 12:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о природном пожаре в районе пос. Прибрежный, об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горение происходит в 103 квартале Новобуянского лесничества. Площадь пожара составляет 2,5 га, площадь, пройденная огнем составила 5 га.

По данным чрезвычайного ведомства, к ликвидации пожара привлечены силы и средства Главного управления МЧС России по Самарской области, ФГКУ "Волжский спасательный центр", ГКУ "Самаралес", направлен пожарный поезд со станции "Самара".

Всего для ликвидации пожара привлечены 136 человек, 37 единиц техники. Для обеспечения водой задействованы восемь бойлеров от городской администрации.

В ГУ МЧС России по Самарской области отмечают, что погибших и пострадавших нет, угрозы распространения огня на населенные пункты тоже нет.

В 15:35 пожар на площади 5 га локализован.

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