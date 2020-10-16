В лесничестве под Самарой 189 человек тушат крупный пожар

В четверг, 15 октября, в 16:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 13 и 14 кварталах Дубово-Уметского участкового лесничества в 1 км западнее с. Дубовый Умет Волжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожар был локализован на площади активного горения 0,1 га уже 16 октября в 12:04. При этом площадь лесного покрытия пройденная огнем составила 37,2 га, сухой травы 20 га.

Всего для тушения пожара привлечены 189 человек, которые используют 40 единиц техники.

Ведомство уточняет, что в результате пожара погибших и пострадавших нет, и предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.