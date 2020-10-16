16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В лесничестве под Самарой 189 человек тушат крупный пожар Крупный природный пожар ликвидирован под Самарой Пожар в дачном массиве "Стромиловский" ликвидирован В Волжском районе пожарные тушили траву на площади 1600 кв. м Пожар на Стромиловских дачах локализован

Пожары Происшествия

В лесничестве под Самарой 189 человек тушат крупный пожар

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 84
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 15 октября, в 16:30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о низовом лесном пожаре в 13 и 14 кварталах Дубово-Уметского участкового лесничества в 1 км западнее с. Дубовый Умет Волжского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар был локализован на площади активного горения 0,1 га уже 16 октября в 12:04. При этом площадь лесного покрытия пройденная огнем составила 37,2 га, сухой травы 20 га.

Всего для тушения пожара привлечены 189 человек, которые используют 40 единиц техники.

Ведомство уточняет, что в результате пожара погибших и пострадавших нет, и предварительной причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1