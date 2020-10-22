Самару подготовили к зиме

В Думе Самары на заседании комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии под председательством Вячеслава Дормидонтова рассматривался вопрос о готовности областного центра к зимнему периоду.

Заместитель руководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии горадминистрации Алексей Фролов рассказал депутатам о подготовке техники и объектов инженерной инфраструктуры к работе в холодное время года.

По его словам, все ранее запланированные мероприятия выполнены на 100%. В порядок привели 1100 км инженерных сетей, 110 объектов теплоснабжения и малой энергетики, в том числе — 58 муниципальных и 52 ведомственных котельных, 285 центральных тепловых пунктов. К зиме подготовили 10 250 домов и 684 объекта социальной сферы.

Сейчас готовят спецтехнику и дополнительное навесное оборудование (отвалы, пескоразбрызгиватели, щетки), которые необходимы для выполнения работ на городских дорогах в зимний период. Закупают противогололедные материалы, размещают ящики с песком на спусках и подъемах улично-дорожной сети. Готовятся площадки для сбора снежных масс. Ведется дополнительный набор водителей и механизаторов для работы в двухсменном режиме.

"Для обеспечения качественного содержания улично-дорожной сети, парков, скверов, бульваров, набережной Волги в зимний период времени, независимо от погодных условий, муниципальными предприятиями будет задействовано до 359 единиц собственной специализированной техники, вся она готова на 100%. В случае необходимости возможно привлечение техники сторонних организаций", — рассказал Алексей Фролов.

По информации горадминистрации, для проведения уборочных работ в наличии имеются 419 единиц техники. Не хватает дворников. Для проведения ручной уборки нужны 4158 человек, однако сейчас их всего 2769 или 66% от необходимого числа.

Жилищными организациями заготовлено более 1 тонны противогололедных материалов. По мере расходования они будут приобретаться в течение всего зимнего периода. Алексей Фролов подчеркнул, что выделяемого бюджетного финансирования достаточно для зимнего содержания улично-дорожной сети города.

Председатель гордумы Алексей Дегтев напомнил, что, по сведениям синоптиков, в скором времени в областном центре ожидается снег.

"Необходимо обратить внимание на содержание остановочных павильонов — они должны быть в приоритете. Общественный транспорт начинает работать в ранние часы, к этому времени остановки должны быть очищены от снега, — отметил председатель гордумы. — При очистке дорог нередко случается так, что снегом заваливается тротуар. Мы считаем, что это недопустимо, и среди водителей спецтехники перед началом работ необходимо провести соответствующий инструктаж. Все тротуары вдоль дорог должны быть чистыми, поскольку по ним передвигаются тысячи людей".

По словам председателя гордумы, нехватка дворников является проблемой, которую нужно решать, в том числе создавая современные условия труда.

"В то время как самарская ракета доставляет экипаж на МКС за рекордные три часа, люди у нас работают с ломом, скребком и лопатой. Труд дворника в зимний период — это тяжелейший труд. Сегодня существует эффективная и доступная по цене снегоуборочная техника, не требующая наличия специальных разрешений. Нужно ввести в аттестацию управляющих компаний наличие такой техники. Это ускорит процесс очистки территорий от снега, и люди утром будут идти на работу не по сугробам, а по чистым тротуарам, — подчеркнул председатель думы.

Он также отметил необходимость усиления контроля работы управляющих компаний со стороны администраций внутригородских районов.