Испытания на железной дороге подтвердили расчеты ученых СамГУПСа

В СамГУПСе подвели итоги практических испытаний для определения зависимости боковой жесткости рельсошпальной решетки от силы прижатия рельсов к подрельсовым опорам. В перспективе ученые вуза планируют оформить заявку в план научно-технического развития ОАО "РЖД" на 2021 год по теме "Совершенствование технологии укладки рельсошпальной решетки в кривых малого радиуса".

Практические испытания для определения зависимости боковой жесткости рельсошпальной решетки от силы прижатия рельсов к подрельсовым опорам проводились в середине октября на базе Путевой машинной станции № 38 на станции Новообразцовое (Самарский регион) Куйбышевской дирекции по ремонту пути.

По словам главного инженера ПМС № 38 Вячеслава Шарунова, для проведения испытаний был предоставлен участок на станции Новообразцовое, два козловых крана КПБ-10У. В работе участвовали монтеры пути (стропальщики), освобожденный бригадир пути, машинисты козловых кранов, а также студенты 4 и 5 курсов специальности 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей и преподаватели кафедры "Путь и путевое хозяйство".

В этом году сотрудниками кафедры "Путь и путевое хозяйство" была сформирована заявка на включение вузовской работы по совершенствованию технологии укладки рельсошпальной решетки в кривых малого радиуса в план научно-технического развития ОАО "РЖД". С помощью предложенной технологии станет возможным укладывать решетку с постоянным изгибом, то есть постоянной кривизной, что впоследствии значительно облегчит процесс постановки пути в проектное положение и уменьшит величины дальнейшей рихтовки рельсов.

Как рассказал доцент кафедры "Путь и путевое хозяйство" СамГУПСа Дмитрий Овчинников, для исследования предлагаемой технологии была разработана математическая модель в среде конечно-элементного моделирования, требующая проведения верификации на реально действующей конструкции рельсошпальной решетки. В качестве опытного подтверждения математической модели был выполнен комплекс испытаний на базе путевой машинной станции № 38 Куйбышевской дирекции по ремонту пути посредством вывешивания решетки и измерения возникающих деформаций.

"Проведенные исследования позволили проверить адекватность разработанной математической модели, а также внести уточнения в работу железнодорожного пути при изгибе с использованием разных типов промежуточных рельсовых скреплений", — сказал Дмитрий Овчинников.

Технико-экономический эффект предлагаемой работы заключается в уменьшении времени технологического "окна", повышении качества укладки рельсошпальной решетки без нарушения эпюры шпал, что позволит избежать дополнительных затрат на текущее содержание пути и подвижного состава.