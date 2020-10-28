Дмитрий Азаров встретился с трудовым коллективом свиноводческого комплекса "Северный ключ"

В среду, 28 октября, в ходе рабочего визита в Похвистневский район губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с коллективом одного из крупнейших свиноводческих хозяйств Самарской области — "Северный ключ", где зафиксирован очаг африканской чумы свиней (АЧС).

Несмотря на то, что АЧС совершенно безопасна для человека, она представляет серьезную угрозу для домашних свиней и диких кабанов. На данный момент вакцины и лечения не существует, в случае заражения животное умирает со 100% вероятностью, что наносит урон животноводческой отрасли и, как следствие, всей экономике.

На начало месяца на 3 свинофермах содержалось 38960 голов, в том числе 2 тыс. основных свиноматок. У части скота — порядка 17 тыс. голов — заболевание уже выявлено, остальные свиньи сейчас находятся в карантинной зоне под наблюдением специалистов, решается вопрос о сохранении поголовья.

Чтобы помочь предприятию справиться с ситуацией, не допустить банкротства, в понедельник, 26 октября, на оперативном совещании губернатор поставил задачу министерству сельского хозяйства и продовольствия области вместе с контрольными ведомствами разобраться в причинах вспышки АЧС в хозяйстве. А также — подумать над мерами, которые позволят сохранить трудовой коллектив и полноценную работу АО "Северный ключ". Помощь правительства будет оказана, невзирая на то, что это полностью частное хозяйство, а значит, ответственность за судьбу предприятия лежит на его руководстве.

"Знаю, что большая беда пришла в хозяйство. Делается все, чтобы спасти и защитить то, что возможно, проводятся дополнительные мероприятия, но совершенно очевидно, что потери для хозяйства "Северный ключ" очень велики, — отметил Дмитрий Азаров, общаясь с коллективом хозяйства. — Хорошо знаком с историей предприятия, оно является гордостью не только Похвистневского района, но и всей Самарской области. Очень важно, что люди здесь работают из поколения в поколение, формируются трудовые династии. Во многом это сохранило предприятие в лихие 90-е годы, когда очень много успешных, имеющих славную историю, награды и ордена хозяйств были развалены. Конечно, это заслуга руководителя, но, безусловно, это заслуга всего трудового коллектива. Профессионализм, ответственность, патриотизм, которые здесь есть, сыграли определяющую роль в том, что хозяйство успешно развивалось в дальнейшем. Считаю, что мы просто не имеем право хозяйство потерять в этот период".

Глава региона особо подчеркнул: несмотря на то, что предприятию нанесен колоссальный ущерб, правительство региона не оставит хозяйство с проблемой один на один.

"Я вашему директору, Сергею Ивановичу Денщикову, сказал сразу, что на мою личную помощь и поддержку вы можете рассчитывать. Сегодня я хотел сказать это вам. Все, что нужно сделать для спасения хозяйства, мы предпримем, — обратился Дмитрий Азаров к сотрудникам хозяйства. — Рассчитываю, что этот сложный период испытаний мы пройдем достойно. Очень надеюсь, что коллектив с пониманием отнесется к тем сложностям, которые сегодня возникают. Впереди еще "разбор полетов": необходимо понять, что произошло, где не досмотрели либо это случилось из-за стечения обстоятельств. Нам крайне важно докопаться до истинных причин, потому что жизнь не заканчивается, хозяйство будет работать и дальше. Нам надо думать о будущем, о том, чтобы впредь такого не допустить".

По мнению руководства предприятия, одной из вероятных причин вспышки стала сезонная миграция грызунов, которые являются переносчиками АЧС. "Очаг произошел локально, в одном корпусе. Это исключает версию о кормовом заражении, иначе бы АЧС появилась сразу у всего поголовья, — предположил Сергей Денщиков. — Сейчас мы прилагаем все усилия, чтобы очаг локализовать".

Несмотря на сложившуюся ситуацию, сотрудники признались, что сохраняют боевой настрой, не падают духом. "Мы искренне надеемся, что наша ферма сохранится. Коллектив сплотился, все участвуют в мероприятиях по дезинфекции, при этом продолжаем технический процесс, — рассказал управляющий отделения № 1 Вячеслав Карманов. — Проводится обработка кормов в кормоцехе, увеличена частота уборки помещений".

Общаясь с коллективом АО "Северный ключ", Дмитрий Азаров отметил, что сейчас необходимо решить три основные задачи: постараться сохранить часть поголовья, грамотно провести работу по утилизации зараженного скота, чтобы не допустить повторения ситуации, а также сохранить все рабочие места.

"От количества рабочих мест зависит уровень достатка и жизнь жителей района, — сказал Дмитрий Азаров. — Мы понимаем, что предприятию сейчас будет тяжело, поэтому все возможные меры поддержки мы предложим. Одна из них — создание временных рабочих мест. Если руководством предприятия будут созданы такие рабочие места по определенным видам работ, то из бюджета области мы сможем компенсировать затраты на заработную плату сотрудников в размере одного МРОТ на человека".

Дмитрий Азаров поручил министерству труда взять этот вопрос на особый контроль и оперативно найти варианты временного трудоустройства сотрудников.

Кроме того, поможет сохранить предприятие "на плаву" развитие молочного скотоводства, тем более, что "Северный ключ" имеет опыт по данному направлению. На предприятии сейчас почти 2500 голов крупного рогатого скота, в том числе 1000 коров, благодаря которым хозяйство ежегодно производит более 5 тыс. т мяса в живой массе и более 6,6 тыс. т молока. Так как АЧС совершенно безопасна для коров, на совещании предложено фермы, попавшие в зону АЧС, перепрофилировать под молочный скот. Дмитрий Азаров поручил правительству Самарской области рассмотреть вопрос о выделении субсидии для проведения работ по реконструкции помещений, на закупку оборудования и племенного молодняка.

Также руководство хозяйства рассматривает вопрос о развитии мощностей по переработке молочной продукции. В этом вопросе "Северному ключу" по поручению главы региона тоже будет оказана поддержка.

Помощь правительства будет оказана и при урегулировании вопросов кредиторской задолженности предприятия перед банками. Дмитрий Азаров поручил представителям правительства принять участие в переговорах с банками о пролонгации кредитов.

"Кроме того, правительству Самарской области поручаю рассмотреть вопрос о частичной компенсации затрат на ликвидацию поголовья свиней, частичного возмещения затрат страховой стоимости поголовья", — поручил Дмитрий Азаров членам камбина.

Работники предприятия поблагодарили губернатора за личное внимание к проблемам "Северного ключа" и принимаемые меры по сохранению занятости и подчеркнули, что со своей стороны сделают все возможное, чтобы сохранить часть подголовья.

Обсуждение ситуации с распространением АЧС по территории всей области продолжилось уже в администрации района на заседании межведомственного оперативного штаба по предупреждению распространения и ликвидации африканской чумы свиней.

Руководитель департамента ветеринарии Самарской области Вячеслав Ильичев доложил, что на данный момент на территории губернии зафиксировано 60 очагов АЧС среди домашних свиней. Заболевание зарегистрировано в 19 муниципальных образованиях.

По словам руководителя департамента, развитие заболевания началось в дикой фауне, то есть среди кабанов: "В январе 2020 года в результате проведения исследования паталогического материала от 6 трупов павших животных была зарегистрирована первая вспышка АЧС. Следом вспышка зафиксирована в личных подсобных хозяйствах, расположенных в непосредственной близости от мест нахождения павших кабанов".

В связи с этим наиболее эффективной меры предотвращения распространения АЧС специалисты называют снижение поголовья кабанов в дикой природе. Штабом по АЧС уже давалось поручение снижать численность кабанов до 0,25 особей на 1000 га. Так как этих мер оказалось недостаточно, принято решение на территории 6 муниципалитетов, где есть крупные свиноводческие комплексы, провести полную ликвидацию кабанов, а также рассмотреть вопрос о распространении этих мер по территории всей области в связи с тем, что животные могут мигрировать на расстояние до 60 км в день.

"Приказ о регулировании 100%-й численности кабана в 6 муниципальных районах подписан", — доложил руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктор Трусов. При этом оказалось, что до фактического исполнения дело пока не дошло. Дмитрий Азаров поручил в кратчайшие сроки исправить ситуацию, а также проверить исполнение всех протокольных поручений, данных штабом по АЧС.

"На штабах все решения были понятны. Часть из них приняты, но не реализованы. Поручаю проинвентаризировать все решения штаба, обеспечить их исполнение, жестко прописав сроки", — обратился Дмитрий Азаров к председателю правительства Виктору Кудряшову.

Также среди причин распространения АЧС участники штаба назвали несоблюдение правил утилизации биологических отходов в ЛПХ, ненадлежащее содержание свиней в хозяйствах. По словам ветеринарных служб, зачастую домашние свиньи выгуливаются "на вольных хлебах", и, как следствие, приносят АЧС в населенные пункты. Нерадивым хозяевам выписываются штрафы и предписания, информация о злостных нарушениях дела переданы в суд.

"Здесь нужен самый жесткий контроль со стороны муниципалитетов. Также, как мы заслушиваем муниципалитеты по целому ряду других направлений, здесь тоже надо делать. Именно они должны обследовать хозяйства, держать вопрос на контроле", — отметил губернатор.