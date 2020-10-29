Надзорные ведомства Самарской области снижают административное давление на бизнес

В столице региона состоялась очередная встреча в рамках серии мероприятий, направленных на снижение нагрузки на малый и средний бизнес. Областное Минэкономразвития за одним столом объединяет представителей контрольно-надзорных органов, предпринимательского сообщества и самого министерства, чтобы совместно выработать механизмы улучшения позиций региона в ежегодном "Индексе административного давления" и формирования благоприятного инвестиционного климата.

Серия встреч проводится по поручению губернатора Дмитрия Азарова, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В среду, 28 октября, круглый стол был посвящен взаимодействию предпринимателей с ГУ МЧС России по Самарской области. В обсуждении также приняли участие представители прокуратуры, общественных организаций, региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства.

"Уровень административного давления — один из ключевых факторов, влияющих на формирование делового климата в регионе. Для того, чтобы минимизировать барьеры и создать максимально комфортные условия для развития малых и средних предприятий, мы проводим масштабную работу. В ходе трехсторонних встреч представители бизнеса могут высказать свои пожелания и задать интересующие вопросы контрольно-надзорному органу, а также совместно с ним решить, как снизить число штрафов и усилить профилактику нарушений", — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

За последние годы позиция региона в Индексе значительно улучшилось — это означает, что административное давление на бизнес уменьшается. При этом, еще есть показатели, которые требуют особого внимания.

МЧС осуществляет пожарный надзор, надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надзор в области гражданской обороны, а также лицензионный контроль.

По словам представителя ГУ МЧС России по Самарской области Андрея Архипова, сегодня в регионе 34 тысячи предпринимателей подлежат надзору со стороны МЧС. В этом году в связи с мораторием ведомство отменило 1,5 тысячи плановых проверок. Но запрет не действует в ситуациях, когда есть угроза жизни и здоровью людей. "На объектах бизнеса, особенно торговых точках, мы часто фиксируем захламление путей эвакуации, закрывание эвакуационных выходов на ключ. Проверке также подлежат геометрические параметры помещения, отделка, состояние автоматической системы пожарной сигнализации, системы оповещения", — рассказал Андрей Архипов.

По словам представителя ведомства, периодичность проверок малых и средних предприятий со стороны МЧС напрямую зависит от категории риска предприятий. Для того, чтобы улучшить свою категорию, а значит, сократить частоту визитов МЧС, нужно соблюсти ряд условий. Утвержденный перечень будет действовать с 2021 года. Кроме того, на сайте МЧС появится специальный калькулятор категории риска — он поможет предпринимателям самообследоваться и устранить существующие нарушения.

Представители бизнес-сообщества предложили проводить встречи в МЧС в районных администрациях и ввести чек-листы проверок. На их взгляд, это повысит осведомленность предпринимателей о требованиях надсматривающего органа и сократит число нарушений.

Следующая трехсторонняя встреча пройдет с представителями Роспотребнадзора. Онлайн-трансляция мероприятий проводится в аккаунте @mybiz63.