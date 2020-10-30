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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Транснефть — Приволга" оказала помощь медицинским учреждениям Самарской области

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть — Приволга" направило 7 млн рублей на закупку оборудования искусственной вентиляции легких и монтаж кислородопровода для пациентов инфекционного корпуса Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), инфицированных коронавирусом COVID-19.

Реализация благотворительного проекта позволила создать дополнительный коечный фонд в Клиниках Самарского государственного медицинского университета для оказания медицинской помощи инфицированным больным в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации к оснащению коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также по просьбе руководства региона и муниципальных образований АО "Транснефть — Приволга" предоставило три автомобиля для передвижения врачей ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7" (г.Самара), ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника № 10" (г.Самара) и ГБУЗ СО "Новокуйбышевская центральная городская больница" (г.Новокуйбышевск). Это позволило значительно повысить количество пациентов, оперативно получающих медицинскую помощь на дому. Транспортные средства были должным образом подготовлены: установлены разделительные перегородки пассажирского отсека от водительского, обеспечен необходимый запас средств индивидуальной защиты для водителей, проводилась усиленная дезинфекция салона.

АО "Транснефть — Приволга" в рамках благотворительной деятельности традиционно оказывает поддержку школам, детским садам, лечебным и социальным учреждениям, ветеранским организациям. В условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки предприятием ранее была оказана помощь на закупку средств индивидуальной защиты для персонала медицинских учреждений Самарской и Волгоградской областей.

 

Клиники СамГМУ — многопрофильное лечебное учреждение федерального уровня, в структуре которого функционируют 72 подразделения.  С 19 октября инфекционный корпус Клиник СамГМУ возобновил прием пациентов с коронавирусной инфекцией.  Здесь будет работать реанимационный блок, оснащенный аппаратами ИВЛ, а также два инфекционных отделения.

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