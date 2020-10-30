"Транснефть — Приволга" оказала помощь медицинским учреждениям Самарской области

АО "Транснефть — Приволга" направило 7 млн рублей на закупку оборудования искусственной вентиляции легких и монтаж кислородопровода для пациентов инфекционного корпуса Клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), инфицированных коронавирусом COVID-19.

Реализация благотворительного проекта позволила создать дополнительный коечный фонд в Клиниках Самарского государственного медицинского университета для оказания медицинской помощи инфицированным больным в соответствии с требованиями Министерства здравоохранения Российской Федерации к оснащению коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также по просьбе руководства региона и муниципальных образований АО "Транснефть — Приволга" предоставило три автомобиля для передвижения врачей ГБУЗ СО "Самарская городская больница № 7" (г.Самара), ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника № 10" (г.Самара) и ГБУЗ СО "Новокуйбышевская центральная городская больница" (г.Новокуйбышевск). Это позволило значительно повысить количество пациентов, оперативно получающих медицинскую помощь на дому. Транспортные средства были должным образом подготовлены: установлены разделительные перегородки пассажирского отсека от водительского, обеспечен необходимый запас средств индивидуальной защиты для водителей, проводилась усиленная дезинфекция салона.