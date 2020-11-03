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Образование Общество

Самарские старшеклассники ждут поддержки в финале конкурса "Большая перемена"

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 ноября, в "Артеке" состоится прямая трансляция закрытия финала конкурса для школьников 8-10 классов "Большая перемена", на который были поданы тысячи заявок со всех уголков страны. Из Самарской области желание поучаствовать в конкурсе изъявили почти 9,5 тыс. ребят.

Самыми популярными направлениями, где молодые таланты проявили свои способности, стали "Твори!", "Будь здоров!" и "Создавай будущее!". Школьники несколько месяцев выполняли различные задания, представляли свои проекты, учились новому.

До финала дошли 1200 участников, а победителями смогут стать 300 учеников 8-9 классов и 300 учащихся 10-х классов. Ребята получат денежный приз, а также возможность поступить в престижный вуз. Лучшие школы, чьи ученики хорошо проявят себя на конкурсе, тоже получат денежные призы на свое совершенствование и развитие.

Сейчас в соцсетях пользователи активно поддерживают старшеклассников из своих регионов, желая им только победы.

Отметим, что ранее Президент Владимир Путин предложил сделать "Большую перемену" ежегодной.

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