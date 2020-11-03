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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров предупредил работодателей об ответственности за санитарную безопасность

САМАРА. 3 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самые жесткие меры могут быть предприняты в отношении руководителей, не обеспечивших санитарную безопасность на своих предприятиях. Об этом заявил губернатор Самарской области на заседании регионального оперативного штаба 3 ноября.

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости коронавирусом среди трудовых коллективов области. Одна из возможных причин в том, что не все предприятия выполняют предписания ведомства и не соблюдают необходимые требования санитарной безопасности.

В этом случае губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не исключил возможности привлечения к  ответственности, вплоть до уголовной, тех, кто отвечает за это.

Жесткую позицию главы региона поддержал на заседании штаба прокурор Самарской области Сергей Берижицкий.

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