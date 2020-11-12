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Губернатор Власть и политика

Самарская и Ульяновская области объединятся в развитии инновационного потенциала

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская и Ульяновская области объединят усилия в развитии инновационного потенциала. Об этом в четверг, 12 ноября, губернаторы регионов Дмитрий Азаров и Сергей Морозов договорились на форуме "Сильные идеи для нового времени", который проходит в Москве под эгидой Агентства стратегических инициатив.

Ранее Самарская губерния уже стала центром притяжения для вузов девяти регионов страны, включая Ульяновскую область, которые объединились в Научно-образовательный центр "Инженерия будущего", созданный в Самарской области.

"В прошлом году мы создали региональный НОЦ, но я вышел с инициативой к целому ряду регионов по созданию межрегионального НОЦ, объединению усилий различных научных школ. Сергей Иванович Морозов первым поддержал меня в намерениях создания межрегионального центра", - сообщил Дмитрий Азаров.

Сегодняшняя договоренность даст мощный импульс реализации масштабных проектов, привлечет новых инвесторов. "У нас инвесторы, работодатели на территории Самарской, Ульяновской областей часто одни и те же, и мы видим синергию от такого взаимодействия", - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

Глава Ульяновской области Сергей Морозов также подтвердил, что есть серьезные инвесторы, готовые работать в соседних областях, в том числе на межрегиональных проектах.

По мнению всех участников объединения, такая интеллектуальная и финансовая кооперация даст значительный эффект. Более подробно направления взаимодействия региональные управленческие команды обсудят уже в ближайшее время.

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