Синоптики не нашли вредных веществ в воздухе Чапаевска после атаки БПЛА

В Приволжском УГМС сообщили, что превышений ПДК (предельно допустима концентрация) вредных веществ в воздухе Чапаевска 5 апреля не зафиксировано

"В связи с атакой БПЛА на территорию Чапаевска специалисты ФГБУ "Приволжское УГМС" Росгидромета провели отборы проб атмосферного воздуха. Отборы проводились с 5:00 до 7:00 утра в пяти точках города: на улицах Ленина, Октябрьской, Куйбышевской и Сазонова. Пробы отобраны на содержание диоксида азота, азотной кислоты, оксида углерода. По результатам измерений превышений ПДК не зафиксировано", - отмечается в сообщении.