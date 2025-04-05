Фигуристка из Самарской области стала бронзовым призером первенства России

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В Казани завершилось первенство России по фигурному катанию среди юношей и девушек. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Фото: Министерство спорта Самарской области