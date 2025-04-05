"Крылья Советов" и "Рубин" победителя не определили — 1:1

В субботу, 5 апреля, в Самаре в двадцать третьем туре чемпионата России "Крылья Советов" сыграли вничью с "Рубином" — 1:1.
Хозяева открыли счет уже на 16 минуте, Костанца выполнил навес в центр, мяч отлетел Галдамесу, чилиец простреливает на Сергеева и Ваня забивает гол в ворота Ставера — 1:0. Сергеев догнал Сергея Корниленко по голам за самарцев в российской истории — у обоих по 57 мячей. На 84 минуте за грубый фол вторую желтую карточку получает Егор Тесленко.
А уже под конец второго тайма на 88 минуте в ворота Сергея Пестрякова был назначен пенальти, Валентин Вада развел голкипера зелено-бело-синих по углам и поставил точку в матче — 1:1.
Следующий матч самарцы проведут 13 апреля в на выезде против "Химок" (Московская область).
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.