16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" и "Рубин" победителя не определили — 1:1 Роберт Тер-Абрамян: "Перед стартом сезона будем говорить, каким видим финансирование клуба" На матч "Крыльев" зрителей доставят бесплатные шаттлы Ифет Джаковац: "Была уверенность, что можем сохранить преимущество" Солтмурад Бакаев: "Понятно, что не готов еще играть все 90 минут"

Футбол Спорт

"Крылья Советов" и "Рубин" победителя не определили — 1:1

САМАРА. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 5 апреля, в Самаре в двадцать третьем туре чемпионата России "Крылья Советов" сыграли вничью с "Рубином" — 1:1.

Хозяева открыли счет уже на 16 минуте, Костанца выполнил навес в центр, мяч отлетел Галдамесу, чилиец простреливает на Сергеева и Ваня забивает гол в ворота Ставера — 1:0. Сергеев догнал Сергея Корниленко по голам за самарцев в российской истории — у обоих по 57 мячей. На 84 минуте за грубый фол вторую желтую карточку получает Егор Тесленко.

А уже под конец второго тайма на 88 минуте в ворота Сергея Пестрякова был назначен пенальти, Валентин Вада развел голкипера зелено-бело-синих по углам и поставил точку в матче — 1:1.

Следующий матч самарцы проведут 13 апреля в на выезде против "Химок" (Московская область).

Гид потребителя

Последние комментарии

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Анатолий Илларионов 17 июня 2024 08:10 "Акрон" и "Крылья Советов" будут играть на одном стадионе

Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4