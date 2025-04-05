"Крылья Советов" и "Рубин" победителя не определили — 1:1

В субботу, 5 апреля, в Самаре в двадцать третьем туре чемпионата России "Крылья Советов" сыграли вничью с "Рубином" — 1:1.

Хозяева открыли счет уже на 16 минуте, Костанца выполнил навес в центр, мяч отлетел Галдамесу, чилиец простреливает на Сергеева и Ваня забивает гол в ворота Ставера — 1:0. Сергеев догнал Сергея Корниленко по голам за самарцев в российской истории — у обоих по 57 мячей. На 84 минуте за грубый фол вторую желтую карточку получает Егор Тесленко.

А уже под конец второго тайма на 88 минуте в ворота Сергея Пестрякова был назначен пенальти, Валентин Вада развел голкипера зелено-бело-синих по углам и поставил точку в матче — 1:1.

Следующий матч самарцы проведут 13 апреля в на выезде против "Химок" (Московская область).