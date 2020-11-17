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Пожары Происшествия

Из-за пожара на Студенческом переулке эвакуирован детский сад

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 ноября, в 8:29 произошел пожар на Студенческом переулке 2ф, об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарно-спасательные подразделения привлечены по повышенному рангу вызова пожар №2. Происходило горение домашних вещей в квартире на втором этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Площадь пожара составляет 50 кв. м, спасено восемь человек, из них трое пострадало.

По данным ведомства, было эвакуирован 41 человек, в том числе 15 детей из расположенного детсада на первом этаже. Пожар это помещение не задел. Всех детей родители забрали. Граждан сейчас отправили в пункт временного размещения.

В 9:22 пожар локализован. Для ликвидации пожара привлечены 123 человека, 40 единиц техники. В 9:34 зафиксирована ликвидация открытого горения

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