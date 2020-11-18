16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область получит 2709 вакцин от коронавируса в конце ноября Дмитрий Азаров: "Ситуация с количеством лекарственных препаратов в Самарской области мониторится ежедневно" В больницах Самарской области готовы открыть еще 700 коек для лечения коронавируса Губернатор объявил о готовности вводить локдауны в муниципалитетах Дмитрий Азаров: "В сложной ситуации я всегда готов брать ответственность на себя"

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Ситуация с количеством лекарственных препаратов в Самарской области мониторится ежедневно"

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В эфире одного из телеканалов Дмитрий Азаров региона отметил, что вопрос наличия лекарственных препаратов для лечения ОРВИ, пневмоний, гриппа и COVID-19 находится на постоянном контроля оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

"У меня есть справка, где расписаны все виды препаратов. Сколько их в наших больницах, сколько их в аптечной сети. Каждый день мы знаем информацию о поставках на ближайшие 10 дней", — говорит глава региона.

Губернатор подчеркнул, что сейчас меняются подходы и схема лечения. Вовлекаются в эту "орбиту" новые препараты. В осенний период такие изменения были достаточно значительными.

"Я всегда говорил, что ситуация сложная. Меняются подходы, меняются схемы лечения, промышленность страны просто была не готова к тому, чтобы в достаточном объеме выработать препараты, которые сейчас необходимы. Но при этом подчеркну: все лечебные учреждения региона сегодня обеспечены всеми необходимыми препаратами, — отметил Дмитрий Азаров. — Я знаю по каждой позиции, сколько сегодня препаратов находится в медучреждениях".

Серьезную роль в формировании запаса лекарственных препаратов сыграла "Самарафармация". Учреждение было создано в прошлом году по решению областного правительства. По сути это — единый региональный аптечный склад, который позволяет контролировать и содержать необходимы запасы лекарственных препаратов. "Если бы его не было сейчас, то мы бы остались без препаратов", — подчеркнул губернатор.

Также Глава региона отметил, что по отдельным препаратам вопрос приходится решать лично: "Очень надеюсь, что все контракты, которые мы заключили, заблаговременно будут исполнены производителями. Да, где-то также в ручном режиме приходится подталкивать поставщиков, чтобы этот препарат был доставлен в Самарскую область. Нам это удается. Уверен, это будет удаваться и впредь".

Дмитрий Азаров отметил, что на особом контроле штаба — наличие лекарств в аптечных сетях. Он напомнил, что формирование необходимого запаса — это прямая ответственность аптечных сетей. Аптеки — не просто торговые предприятия, а учреждения, включенные в систему здравоохранения с рядом полномочий и социальных обязательств.

"К сожалению, информация, которая предоставлялась в штаб руководителями аптечных сетей, во многом оказалась недостоверной. Вот буквально на штабе спрашивал: "Какой у вас запас?". Глядя мне в глаза представители аптечных сетей говорили, что запас составляет 40-45 дней. Элементарная проверка аптек, в том числе моя личная, показала, что это не так. Но мы провели с ними работы, придали им нужный импульс, сейчас видим, что аптечные сети активно работают в данном направлении".

Губернатор напомнил, что наличие того или иного лекарства в определённой аптеке сейчас легко можно проверить при помощи специальных Интернет-ресурсов или на сайте аптечной сети. Он призвал помогать старшему поколению осваивать современные технологии, чтобы они не тратили время на поиски нужных препаратов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Дмитрий Азаров поздравил самарских спасателей с профессиональным праздником

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6