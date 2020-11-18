Дмитрий Азаров: "Ситуация с количеством лекарственных препаратов в Самарской области мониторится ежедневно"

В эфире одного из телеканалов Дмитрий Азаров региона отметил, что вопрос наличия лекарственных препаратов для лечения ОРВИ, пневмоний, гриппа и COVID-19 находится на постоянном контроля оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией.

"У меня есть справка, где расписаны все виды препаратов. Сколько их в наших больницах, сколько их в аптечной сети. Каждый день мы знаем информацию о поставках на ближайшие 10 дней", — говорит глава региона.

Губернатор подчеркнул, что сейчас меняются подходы и схема лечения. Вовлекаются в эту "орбиту" новые препараты. В осенний период такие изменения были достаточно значительными.

"Я всегда говорил, что ситуация сложная. Меняются подходы, меняются схемы лечения, промышленность страны просто была не готова к тому, чтобы в достаточном объеме выработать препараты, которые сейчас необходимы. Но при этом подчеркну: все лечебные учреждения региона сегодня обеспечены всеми необходимыми препаратами, — отметил Дмитрий Азаров. — Я знаю по каждой позиции, сколько сегодня препаратов находится в медучреждениях".

Серьезную роль в формировании запаса лекарственных препаратов сыграла "Самарафармация". Учреждение было создано в прошлом году по решению областного правительства. По сути это — единый региональный аптечный склад, который позволяет контролировать и содержать необходимы запасы лекарственных препаратов. "Если бы его не было сейчас, то мы бы остались без препаратов", — подчеркнул губернатор.

Также Глава региона отметил, что по отдельным препаратам вопрос приходится решать лично: "Очень надеюсь, что все контракты, которые мы заключили, заблаговременно будут исполнены производителями. Да, где-то также в ручном режиме приходится подталкивать поставщиков, чтобы этот препарат был доставлен в Самарскую область. Нам это удается. Уверен, это будет удаваться и впредь".

Дмитрий Азаров отметил, что на особом контроле штаба — наличие лекарств в аптечных сетях. Он напомнил, что формирование необходимого запаса — это прямая ответственность аптечных сетей. Аптеки — не просто торговые предприятия, а учреждения, включенные в систему здравоохранения с рядом полномочий и социальных обязательств.

"К сожалению, информация, которая предоставлялась в штаб руководителями аптечных сетей, во многом оказалась недостоверной. Вот буквально на штабе спрашивал: "Какой у вас запас?". Глядя мне в глаза представители аптечных сетей говорили, что запас составляет 40-45 дней. Элементарная проверка аптек, в том числе моя личная, показала, что это не так. Но мы провели с ними работы, придали им нужный импульс, сейчас видим, что аптечные сети активно работают в данном направлении".

Губернатор напомнил, что наличие того или иного лекарства в определённой аптеке сейчас легко можно проверить при помощи специальных Интернет-ресурсов или на сайте аптечной сети. Он призвал помогать старшему поколению осваивать современные технологии, чтобы они не тратили время на поиски нужных препаратов.