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Экономика и бизнес

Промышленность региона за январь-октябрь просела на 5,3%

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уровень промышленного производства в Самарской области за январь-октябрь 2020 г. снизился на 5,3%, сообщает Самарастат.

В октябре по сравнению с октябрем 2019 г. падение составило 7,5%. Однако по сравнению с сентябрем 2020 г. промпроизводство выросло на 3,8%.

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