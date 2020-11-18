Промышленность региона за январь-октябрь просела на 5,3%

Уровень промышленного производства в Самарской области за январь-октябрь 2020 г. снизился на 5,3%, сообщает Самарастат.

В октябре по сравнению с октябрем 2019 г. падение составило 7,5%. Однако по сравнению с сентябрем 2020 г. промпроизводство выросло на 3,8%.