16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На заседании Совета по улучшению инвестклимата поддержали проект портового элеватора и застройки Кинеля Глава областного департамента ценового и тарифного регулирования избавилась от приставки "врио" Соглашение между облправительством, ФПСО и Союзом работодателей продлено на три года Бюджет Самарской области на 2021 г. сформирован с дефицитом в 7 млрд рублей В регионе почти 80% соискателей из центров занятости находят работу

Облправительство Власть и политика

На заседании Совета по улучшению инвестклимата поддержали проект портового элеватора и застройки Кинеля

САМАРА. 19 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 19 ноября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области.

На совещании были рассмотрены два инвестпроекта, претендующие на заключение инвестиционного меморандума, то есть на особые меры господдержки при их реализации. Один из проектов предполагает строительство в 2021-2028 гг. жилого комплекса общей площадью до 147,2 тыс. кв. м с объектами инфраструктуры и социальными объектами, школой, детским садом, аллеей-парком в Кинеле.

Глава городского округа Владимир Чихирев рассказал, что совместная работа над проектом ведется в течение года, он важен для города, и его реализация обеспечит около 300 новых рабочих мест. "Фактически на территории Кинеля это первый проект комплексной застройки с домами повышенной этажности, со всей необходимой инфраструктурой. Интересный, важный проект", - отметил Виктор Кудряшов.

Инициатор еще одного проекта, рассмотренного на заседании, предполагает построить в Приволжском районе современный зерновой портовый элеватор с собственной лабораторией для прямого экспорта зерновых крупнотоннажным водным транспортом.

"Портовый элеватор крайне необходим региону, здесь у нас есть явный дефицит. Создание подобных мощностей позволит еще увеличить объем экспорта", - сказал председатель правительства.

Оба проекта предварительно были рассмотрены на заседании рабочей группы при Совете по инвестициям и соответствуют всем необходимым требованиям. По итогам заседания инвестпроекты были поддержаны, министерству экономического развития поручено подготовить меморандумы с описанием мер господдержки и назначением государственных кураторов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6