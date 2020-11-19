На заседании Совета по улучшению инвестклимата поддержали проект портового элеватора и застройки Кинеля

В четверг, 19 ноября, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области.

На совещании были рассмотрены два инвестпроекта, претендующие на заключение инвестиционного меморандума, то есть на особые меры господдержки при их реализации. Один из проектов предполагает строительство в 2021-2028 гг. жилого комплекса общей площадью до 147,2 тыс. кв. м с объектами инфраструктуры и социальными объектами, школой, детским садом, аллеей-парком в Кинеле.

Глава городского округа Владимир Чихирев рассказал, что совместная работа над проектом ведется в течение года, он важен для города, и его реализация обеспечит около 300 новых рабочих мест. "Фактически на территории Кинеля это первый проект комплексной застройки с домами повышенной этажности, со всей необходимой инфраструктурой. Интересный, важный проект", - отметил Виктор Кудряшов.

Инициатор еще одного проекта, рассмотренного на заседании, предполагает построить в Приволжском районе современный зерновой портовый элеватор с собственной лабораторией для прямого экспорта зерновых крупнотоннажным водным транспортом.

"Портовый элеватор крайне необходим региону, здесь у нас есть явный дефицит. Создание подобных мощностей позволит еще увеличить объем экспорта", - сказал председатель правительства.

Оба проекта предварительно были рассмотрены на заседании рабочей группы при Совете по инвестициям и соответствуют всем необходимым требованиям. По итогам заседания инвестпроекты были поддержаны, министерству экономического развития поручено подготовить меморандумы с описанием мер господдержки и назначением государственных кураторов.