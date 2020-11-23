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Губернатор Власть и политика

Губернатор прокомментировал информацию о расформировании центра "Поиск"

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем аккаунте в Instagram прокомментировал информацию о расформировании центра дополнительного образования "Поиск", вызвавшую широкий общественный резонанс.

Напомним, на минувшей неделе власти Самары заявили о готовящейся передаче здания на ул. Осипенко, 32"А", где располагается центр, под детский сад. По мнению городского департамента образования, организация неэффективно использует имеющиеся площади. При этом глава ведомства Елена Чернега уточняла, что процесс оптимизации не подразумевает ликвидации учреждения дополнительного образования. Кружки планировалось распределить на площадях образовательных учреждений, находящихся в близлежащих микрорайонах.

Такое решение власти не устроило ни родителей воспитанников "Поиска", ни преподавателей.

"Я считаю, что преждевременно было об этом говорить городским властям. Сначала надо четко предложить решение где кружкам заниматься, объяснить это родителям и с учетом общественного мнения принимать решение. Идея сама по себе неплохая. За счет этого садика увеличить количество мест в детских садах, но когда подходят к этому вопросу без учета мнения людей, то задача становится нерешаемой. Еще раз попросил городские власти более внимательно относиться к мнению людей и конечно же его учитывать", — заявил глава региона.

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