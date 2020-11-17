В Самаре на ул. Осипенко откроют новый детский сад

В департаменте образования Самары рассмотрели вопрос передачи здания по ул. Осипенко, 32А для размещения детского сада, сообщает пресс-служба мэрии города.

"На территории Самары имеются учреждения, которые неэффективно используют имеющиеся площади. В настоящее время центр "Поиск" занимает площади бывшего 12-ти группового детского сада, помещения которого находятся в хорошем состоянии, и есть возможность открыть, в том числе, группы для детей ясельного возраста. Процесс оптимизации не подразумевает ликвидацию учреждения дополнительного образования", — пояснила глава департамента Елена Чернега.

В настоящее время достигнута договоренность о распределении всех воспитанников центра "Поиск" на площадях образовательных учреждений, находящихся в близлежащих микрорайонах. В перспективе в здании центра "Поиск" планируется открыть новый детский сад на 12 групп, в которых смогут заниматься более 200 воспитанников.