Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни тренера Евгения Николко

Во вторник, 24 ноября, губернатор Дмитрий Азаров от имени правительства Самарской области и от себя лично выразил соболезнования коллегам, родным и близким заслуженного тренера России по спортивной гимнастике Евгения Николко в связи с уходом его из жизни.

Евгений Николко воспитал четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова и десятки других выдающихся спортсменов губернии, внес огромный вклад в развитие физической культуры и спорта в регионе и в стране в целом.

Он был мастером спорта СССР, одним из основателей спортивной гимнастики в Тольятти, тренером мужской команды России на Олимпийских играх 1996, 2000 и 2004 годов.

"Благодаря профессионализму, компетентности, тренерскому мастерству, настойчивости в достижении поставленных целей Евгений Григорьевич подготовил не одно поколение спортсменов, прославляющих Самарскую землю и нашу страну. Деловые и личностные качества, активная гражданская позиция, преданность делу, ответственность и искренняя забота о людях снискали ему непререкаемый авторитет, уважение коллег, жителей и руководства региона. Об этом свидетельствует множество наград разного уровня и звание "Почетный гражданин города Тольятти", - говорится в соболезновании.

Дмитрий Азаров отметил, что "вместе со всем спортивным сообществом, жителями Тольятти мы скорбим о постигшей нас тяжелой утрате. Память о Евгении Григорьевиче навсегда сохранится в наших сердцах, в успехах и достижениях его воспитанников, в сердцах всех, кто знал этого замечательного человека, настоящего мастера, мудрого наставника и друга".