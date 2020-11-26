Творческую встречу с Андреем Геласимовым перенесли на декабрь

Творческую встречу с писателем Андреем Геласимовым перенесли на 9 декабря, в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба СОУНБ.
Напомним, творческая встреча с писателем в рамках аrt-talk-проекта "Писатель в библиотеке" была запланирована на 27 ноября.
Творческую встречу с писателем Андреем Геласимовым перенесли на 9 декабря, в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба СОУНБ.
Напомним, творческая встреча с писателем в рамках аrt-talk-проекта "Писатель в библиотеке" была запланирована на 27 ноября.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.