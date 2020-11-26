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Литература Культура

Творческую встречу с Андреем Геласимовым перенесли на декабрь

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Творческую встречу с писателем Андреем Геласимовым перенесли на 9 декабря, в 19:00. Об этом сообщает пресс-служба СОУНБ.

Напомним, творческая встреча с писателем в рамках аrt-talk-проекта "Писатель в библиотеке" была запланирована на 27 ноября.

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