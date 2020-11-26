В СОУНБ пройдет творческая встреча с поэтом Вадимом Месяцем

В субботу, 28 ноября, в 14:00 в СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) состоится творческая встреча с поэтом, прозаиком и переводчиком, руководителем издательского проекта "Русский Гулливер" Вадимом Месяцем.

Встреча проходит в рамках art-talk-проекта "Писатель в библиотеке".

Вадим Месяц - автор стихотворных сборников: "Календарь вспоминальщика", "Когда нам станет весело и светло", "Современная американская поэзия", "Високосный день", "Выход к морю", "Час приземления птиц", "Не приходи вовремя", "Безумный рыбак", "Цыганский хлеб", "Имперский романсе", "Тщетный завтрак", "Стихи четырнадцатого года", "Мифы о Хельвиге" и многих публицистических книг.

Стихи поэта переведены на английский, немецкий, итальянский, французский, латышский, румынский, белорусский, польский и испанский языки.

Вадим Месяц - кандидат физико-математических наук, сын академика Геннадия Месяца.

Записаться на встречу с писателем можно в группе Центра чтения СОУНБ во "ВКонтакте" или по телефону (846) 335-67-12.