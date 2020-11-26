16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сергей Голубков: "Поволжье — это книга" В СОУНБ пройдет творческая встреча с поэтом Вадимом Месяцем Творческую встречу с Андреем Геласимовым перенесли на декабрь Областная детская библиотека устраивает онлайн-встречи с Наталией Волковой и Антоном Нелиховым СОУНБ устраивает творческую встречу с Галиной Юзефович

Литература Культура

В СОУНБ пройдет творческая встреча с поэтом Вадимом Месяцем

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 147
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 28 ноября, в 14:00 в СОУНБ (Самара, пр. Ленина, 14а) состоится творческая встреча с поэтом, прозаиком и переводчиком, руководителем издательского проекта "Русский Гулливер" Вадимом Месяцем.

Встреча проходит в рамках art-talk-проекта "Писатель в библиотеке".

Вадим Месяц - автор стихотворных сборников: "Календарь вспоминальщика", "Когда нам станет весело и светло", "Современная американская поэзия", "Високосный день", "Выход к морю", "Час приземления птиц", "Не приходи вовремя", "Безумный рыбак", "Цыганский хлеб", "Имперский романсе", "Тщетный завтрак", "Стихи четырнадцатого года", "Мифы о Хельвиге" и многих публицистических книг.

Стихи поэта переведены на английский, немецкий, итальянский, французский, латышский, румынский, белорусский, польский и испанский языки.

Вадим Месяц - кандидат физико-математических наук, сын академика Геннадия Месяца. 

Записаться на встречу с писателем можно в группе Центра чтения СОУНБ во "ВКонтакте" или по телефону (846) 335-67-12.

Гид потребителя

Фото на сайте

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6