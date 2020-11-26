НКО Приволжья заняли I место по объему финансирования поддержанных проектов в 2020 году

В 2020 году НКО Приволжского федерального округа заняли первое место по объему финансирования поддержанных проектов среди федеральных округов России.

В течение года общественные организации ПФО получили 1,58 млрд руб. по итогам трех конкурсов президентских грантов — это почти в 2 раза больше, чем в 2017 году.

Наибольшее количество победивших НКО — в Самарской области (объем финансирования 250,4 млн руб.), в Республике Татарстан (на сумму 223,5 млн руб.), в Пермском крае и Нижегородской области (сумма финансирования почти 185 млн руб.).

Общий объем выделенных средств на поддержку грантов главы государства в 2020 году составил 10,6 млрд руб., что в 3,3 раза больше, чем в 2017 году.

"НКО Приволжья регулярно входят в топ-100 лучших проектов. Растет и количество заявок, и качество реализуемых инициатив, и охват социально незащищенных категорий населения. Думаю, что этому во многом способствует сеть ресурсных организаций для НКО Приволжья. Сегодня 25 таких организаций, они работают во всех 14 субъектах округа", - считает директор ассоциации НКО "Служение", координирующей работу сети ресурсных центров СО НКО ПФО, Евгения Верба.

Напомним, Фонд президентских грантов завершил прием заявок на участие в очередном конкурсе в 2021 году. На первый конкурс подано 10063 проекта, в настоящее время проводится независимая экспертиза. Гранты будут выделены победителям на реализацию социальных, культурных, образовательных и других значимых некоммерческих проектов. Положение о конкурсе опубликовано в разделе "Конкурсы" на сайте фонда.