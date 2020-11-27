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"Ростелеком" провел семинар по "Азбуке интернета" в Самарской области

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" при поддержке Пенсионного фонда России провел в Самарской области онлайн-семинар для организаторов и преподавателей курсов "Азбука интернета". К мероприятию подключились более ста специалистов по социальной работе из Самары, Тольятти, Похвистнева, Чапаевска и районных центров губернии.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Руководитель координационного центра реализации национальных интересов по развитию компьютерной и интернет-грамотности граждан старшего поколения Лариса Кошурина из Нижнего Новгорода представила методические рекомендации по ведению курсов "Азбука интернета", познакомила участников с учебником, который "Ростелеком" разработал специально для старшего поколения, и рассказала о перспективах проекта.

Лариса Кошурина, тренер-практик проекта "Азбука интернета":

"Учебник постоянно дополняется новыми модулями и актуальной информацией. Недавно в расширенном курсе появился раздел по организации путешествий и покупке билетов. Скоро в программу войдут занятия по скачиванию, настройке и работе мобильных приложений — будем учить пожилых людей выходить в интернет с планшетов и смартфонов".

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Умение использовать ресурсы всемирной информационной сети — это возможность получить огромное количество услуг и разнообразных сервисов, с которыми проще жить. Пожилым людям в интернете открываются новые перспективы для общения, покупок, развлечений, медицинских консультаций, оформления справок и пособий в электронном виде через портал "Госуслуги". Такие семинары помогают компании проще и быстрее обучать пенсионеров работе в современном информационном пространстве".

На онлайн-встречах разработчиков и преподавателей "Азбуки интернета", которые проводит "Ростелеком", участники вырабатывают единый подход к интернет-образованию людей старшего возраста, обмениваются мнениями и рассказывают о лучших практиках внедрения программы.

Ольга Крысина, руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения пенсионного фонда России по Самарской области:

"Сегодня обучать компьютерной грамотности пенсионеров берутся многие: у каждого свой опыт и разный подход к изложению материала. Преимущество программы "Азбука интернета" в том, что это структурированный готовый продукт, который пользователи — и педагоги, и те, кто занимается самостоятельно, — могут подстраивать под свои нужды".

Разработчики программы разместили всю информацию базового и расширенного курсов на сайте "Азбуки интернета". Учебным пособием, методическими рекомендациями для преподавателей, полезными материалами и ссылками могут пользоваться все желающие, в том числе и для самостоятельного изучения предмета.

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