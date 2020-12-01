В Самарскую областную библиотеку приезжает писатель-фантаст Вадим Панов

В субботу, 5 декабря, в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится творческая встреча с писателем-фантастом Вадимом Пановым. Диалоги самарских читателей с автором цикла книг "Тайный город" состоятся в рамках областного art-talk-проекта "Писатель в библиотеке", который реализуется при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Среди гостей Самары и art-talk-проекта "Писатель в библиотеке" Вадим Панов — единственный фантаст.

Вадима Юрьевича Панова не нужно представлять любителям жанра фэнтези. Российский писатель-фантаст, автор цикла книг "Тайный город" (городское фэнтези), "Анклавы" (киберпанк), "La Mystique De Moscou" (городское фэнтези), "Герметикон" (стимпанк).

В 2001 г. вышел в свет и сразу полюбился читателям первый роман Панова "Войны начинают неудачники". Книга открыла объемный цикл из 32 произведений "Тайный город". "Тайная" Москва с ее удивительными обитателями с первых страниц уносит в мир Великих Домов и могущественных магов. А в 2013 году по мотивам серии "Тайный город" телекомпания "Рен ТВ" сняла сериал, где главные роли сыграли актеры Павел Прилучный, Светлана Устинова, Игорь Жижикин и Александра Флоринская.

Также Вадим Панов — автор серий "Prime World", "Зандр", "Непревзойдённые", "Магический реализм Вадима Панова", "Аркада".