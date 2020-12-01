16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарскую областную библиотеку приезжает писатель-фантаст Вадим Панов Сергей Голубков: "Поволжье - это книга" В СОУНБ пройдет творческая встреча с поэтом Вадимом Месяцем Творческую встречу с Андреем Геласимовым перенесли на декабрь Областная детская библиотека устраивает онлайн-встречи с Наталией Волковой и Антоном Нелиховым

Литература Культура

В Самарскую областную библиотеку приезжает писатель-фантаст Вадим Панов

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 5 декабря, в 15:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а) состоится творческая встреча с писателем-фантастом Вадимом Пановым. Диалоги самарских читателей с автором цикла книг "Тайный город" состоятся в рамках областного art-talk-проекта "Писатель в библиотеке", который реализуется при поддержке Министерства культуры Самарской области.

Среди гостей Самары и art-talk-проекта "Писатель в библиотеке" Вадим Панов — единственный фантаст.
Вадима Юрьевича Панова не нужно представлять любителям жанра фэнтези. Российский писатель-фантаст, автор цикла книг "Тайный город" (городское фэнтези), "Анклавы" (киберпанк), "La Mystique De Moscou" (городское фэнтези), "Герметикон" (стимпанк).

В 2001 г. вышел в свет и сразу полюбился читателям первый роман Панова "Войны начинают неудачники". Книга открыла объемный цикл из 32 произведений "Тайный город". "Тайная" Москва с ее удивительными обитателями с первых страниц уносит в мир Великих Домов и могущественных магов. А в 2013 году по мотивам серии "Тайный город" телекомпания "Рен ТВ" сняла сериал, где главные роли сыграли актеры Павел Прилучный, Светлана Устинова, Игорь Жижикин и Александра Флоринская.
Также Вадим Панов — автор серий "Prime World", "Зандр", "Непревзойдённые", "Магический реализм Вадима Панова", "Аркада".

Записаться можно в группе Центра чтения СОУНБ во "ВКонтакте" или по телефону: 335-67-12.
При себе необходимо иметь маску.

Гид потребителя

Фото на сайте

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

Вышел альманах "Самара издалека и вблизи", посвященный 100-летию со дня рождения Льва Финка

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

В Самаре стартовал фестиваль "Французская осень"

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Ник Перумов презентовал в Самаре первый роман из своего нового цикла “Приключения Молли Блэкуотер”

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3