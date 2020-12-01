Три золотых медали завоевали студенты Самарской области на национальном чемпионате "Абилимпикс"

Предпринимательство, брошюровка и переплетное дело, массаж — компетенции, в которых студенты Самарской области стали лучшими в стране в национальном чемпионате "Абилимпикс".

С 23 по 29 ноября 2020 года на площадках колледжей и техникумов Самарской области проходили соревнования VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". Самарскую область представляли 28 студентов — по одному в каждой компетенции.

Развитие профессиональных конкурсов — одна из задач федерального проекта "Молодые профессионалы", часть нацпроекта "Образование", инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Развитие профессиональных навыков и повышение качества образования — стратегия лидерства нашего региона.

"Очень приятно отметить, что с каждым годом все больше наших ребят принимают участие в чемпионатах "Абилимпикс". Я считаю, что мастерство студентов год от года растет и подтверждение тому цифры в медальном зачете. В этом году молодые специалисты Самарской области принесли в копилку региона рекордное количество золота, сразу три медали. Такого результата не было ни разу с 2015 года, — подчеркнул министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. — Еще два наших студента завоевали серебро и один — бронзу. Мы гордимся нашими ребятами. Они в очередной раз доказали, что их возможности безграничны. А чтобы молодые профессионалы могли оттачивать мастерство на самом современном оборудовании, мы активно подключились к реализации национального проекта "Образование" и в этом году переоснастили 10 мастерских в двух колледжах региона".

В Самарской области в 58 профессиональных образовательных организациях обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья. В 37 из них создана безбарьерная среда.

"Ребят с особенностями развития, с особенностями здоровья мы приняли очень хорошо, дружелюбно, и получали много положительных отзывов о том, что им у нас неплохо, что они с удовольствием идут к нам учиться, — рассказывает директор Самарского государственного колледжа Оксана Шалдыбина. — Мы очень гордимся нашими студентами Михаилом Куркиным и Викторией Игнатьевой, которые доказали свое профессиональное мастерство на очень высоком уровне и стали лучшими в стране в компетенции брошюровка и переплетное дело, а также предпринимательство".

В этом году эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в формат всех состязаний. Впервые Национальный чемпионат "Абилимпикс" проходит в очно-дистанционном формате. Участники выполняли конкурсные задания, находясь в своих регионах, а эксперты, находясь в Москве, в режиме реального времени следили за ходом соревнований и оценивали работы конкурсантов удаленно с помощью средств визуального контроля.

"Чемпионат "Абилимпикс" проходит в шестой раз. Самарская область каждый год принимает активное участие и уже накоплен большой опыт и проведения, и участия в нем. Многие студенты учреждений СПО хотят в нем участвовать, хотят продемонстрировать свои профессиональные навыки, — пояснила руководитель Самарского управления министерства образования и науки Самарской области Вера Халаева.- К сожалению, в этом году из-за ограничений и непростой эпидемиологической обстановки в национальном чемпионате не принимали участие школьники региона, но все же наш регион на Всероссийском чемпионате представляли 28 молодых профессионалов в 28 компетенциях. Это рекордная цифра для Самарской области. В 2015 году наш регион на национальном чемпионате "Абилимпикс" представлял всего один студент".

Ключевая цель подобных чемпионатов — содействие трудоустройству. На сегодня в учреждениях среднего профессионального образования насчитывается почти тысяча учащихся с особенностями здоровья.

"Чемпионатное движение "Абилимпикс" посвящено адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Это помогает молодым людям определиться с будущей профессией. Также это позволяет им найти достойное место работы, трудоустроиться и быть востребованными", — отметил руководитель управления профессионального образования министерства образования и науки Самарской области Александр Мочалов.

По итогам квалификационного экзамена VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" десять преподавателей получили право стать национальными экспертами чемпионата "Абилимпикс".