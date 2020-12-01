Дмитрий Азаров: "Детсады будем строить только там, где людям это нужно"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал решение властей Самары по детскому саду на ул. Шверника.

"Важно, что, принимая окончательное решение, городские власти все же посоветовались с людьми, выслушали все мнения и приняли решение детский сад не строить. Плохо, что не сделали этого раньше. Как и в случае с центром "Поиск", работа не была проведена заранее. Первоначально было озвучено неподготовленное, не одобренное людьми решение. Конечно, такие решения приходится впоследствии корректировать. Отказались жители строить детский сад здесь, не выявили в опросе такой потребности - построим в другом месте, там, где жители ждут его и хотят, чтобы детский сад появился", - заявил глава региона.

По словам губернатора, необходимостью выстраивать работу с жителями должны руководствоваться в своей работе все муниципалитеты. Если же где-то муниципальные власти не согласны с таким подходом или не могут обосновать людям необходимость того или иного объекта, то такие объекты будут переноситься с их территорий на другие муниципальные образования, туда, где власти солидарны с людьми в принятии решений.

Напомним, по генплану дошкольное учреждение в границах домов №№ 4, 6, 8, 10, 14 по ул. Шверника и №№ 216, 218, 220 по ул. Ново-Садовой должны были построить в этом месте еще в 1980-х гг., но реализовать проект в то время не удалось. На минувшей неделе сотрудники мэрии проводили поквартирный опрос жителей по поводу их отношения к строительству детсада и благоустройства дворовой территории. В итоге было решено отказаться от строительства детсада в этом месте.