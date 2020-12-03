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Губернатор Власть и политика

В Самаре приступили к подготовке строительства нового корпуса на территории больницы имени Середавина

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Главврач больницы Середавина Сергей Пушкин по видеосвязи рассказал в прямом эфире программы "Главная тема" на канале "Россия-24" о работе с пациентами с подозрением на COVID-19 и подготовке к строительству нового корпуса.

Сергей Пушкин рассказал о том, как удалось наладить маршрутизацию пациентов в больнице им. Середавина и о стабилизации числа обращений в больницу. По словам главврача, за сутки
с подозрением на COVID-19 в госпиталь обращается 100-150 человек. Процесс распределения пациентов отлажен благодаря работе центра компетенций по повышению производительности труда, и время ожидания в приемном покое сократилось в 2-3 раза.

"Среднее время от обращения до постановки диагноза серьезно уменьшилось. Решения о госпитализации пациент в среднем ждет час-час десять. По пациенту с тяжелой формой болезни принимается решение около 20 минут, поскольку они в приоритете. Люди с легкой формой, конечно, могут ожидать дольше. Параллельно с ожиданием происходит измерение уровня кислорода в крови, прием анализов, заполнение документов. Для документации мы привлекли дополнительный персонал. Лаборант делает обследование, врач параллельно оценивает результаты, санитарка оформляет документы. Есть камеры, на которых мы видим приемный покой, подъезд скорых, все это отслеживается", — доложил губернатору Сергей Пушкин.

Дмитрий Азаров дал главному врачу СОКБ им. Середавина начать строительство нового корпуса уже в декабре. Сейчас идет подготовка площадки и подготовка документации.

Напомним, новые корпуса появятся при действующих в регионе основных ковид-госпиталях - СОКБ им. В.Д.Середавина в Самаре и городской больнице №5 в Тольятти. Оба здания будут выполнять функции приемно-диагностического отделения с провизорными койками. Каждый корпус рассчитан на 70 коек. Здесь будут проводить первичные обследования поступающих пациентов и осматривать их для последующей отправки в стационар

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