Самарская организация поставляла фальсифицированные сыры в психоневрологический интернат

ООО "Мирсапром", осуществляющий деятельность по производству молочной продукции в Самаре, поставляло фальсифицированную молочную продукцию в Автономном учреждении социального обслуживания "Первомайский психоневрологический интернат" в г. Череповец Вологодской области, сообщает Управление Россельхознадзора по Самарской области.

В рамках проведения мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов инспекторами был произведен отбор образцов сыра полутвердого ТМ "Российский" (50%). На основании результатов лабораторных исследований, произведенных в ФГБУ "Тверская МВЛ", в образце сыра было обнаружено несоответствие по кислотно-жировому составу, было зафиксировано наличие бето-систерина, кампестерина, стигматерина, присутствие которых в молочной продукции не допускается, согласно требованиям ГОСТ 32261-2013. Использование немолочных видов сырья, добавление растительных масел является одним из способов фальсификации молочной продукции.

На основании выявленных нарушений в отношении ООО "Мирсапром" был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, производителю было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности на сумму 100 тыс. рублей.

В связи с тем, что наложенный административный штраф в добровольном порядке и в установленный законодательством РФ срок оплачен не был, в отношении юридического лица было возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа) и направлено по подведомственности для рассмотрения в Мировой суд, а также в службу судебных приставов Самарской области.

Постановлением Мирового судьи "Мирсапром" был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа 200 тыс. рублей.