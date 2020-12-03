Дмитрий Богданов: "Мы рассчитываем на комплексную работу с ВЭБ.РФ"

В среду, 2 декабря, в Самарскую область прибыла команда Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ во главе с ее председателем Игорем Шуваловым.

Вместе с первым вице-губернатором — председателем правительства Самарской области Виктором Кудряшовым и директором ПАО "КуйбышевАзот" Александром Герасименко представители ВЭБ.РФ торжественно запустили установку по изготовлению серной кислоты марки "К" и улучшенного олеума.

Годовая мощность нового производства составляет 140 тыс. т серной кислоты марки "К" и 360 тыс. т улучшенного олеума. Налоговые отчисления от проекта, имеющего статус резидента территории опережающего развития "Тольятти", в областной бюджет за 15 лет составят порядка 1,5 млрд руб., откроется 50 высококвалифицированных рабочих мест.

Затем участники делегации посетили технопарк высоких технологий "Жигулевская долина". В 2019 г. технопарк вошел в тройку технопарков-лидеров России с наивысшим уровнем эффективности функционирования (свыше 110%). Он уже второй год подряд подтверждает свой статус.

После знакомства с ключевыми резидентами технопарка на площадке "Жигулевской долины" состоялось совещание, темой которого стали перспективы развития городов Самарской области с использованием возможностей национального института развития — ВЭБ.РФ.

В ходе совещания министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о реализации проектов развития Тольятти. За последние 10 лет город прошел серьезную экономическую трансформацию. Сегодня здесь динамично развивается АО "АВТОВАЗ" и другие промышленные предприятия; расширяются возможности для резидентов особой экономической зоны, где строятся производственные корпуса под запрос инвесторов и уже в 2021 г. появится возможность отгружать продукцию железнодорожным транспортом.

Все больше компаний становятся резидентами ТОСЭР "Тольятти" — это еще один флагманский проект программы развития города. В настоящее время ТОСЭР "Тольятти" — лидер по числу привлеченных резидентов. Этот статус имеют 73 компании, готовые инвестировать более 43,4 млрд руб. и создать порядка 10 тыс. рабочих мест. Сегодня резидентами ТОСЭР уже запущено более 40 производств, вложено более 14,3 млрд руб., создано 5,3 тыс. рабочих мест. В консолидированный бюджет региона резиденты выплатили около 600 млн руб. налогов.

В инновационной сфере одним из главных проектов является технопарк "Жигулевская долина". Сегодня здесь действует 238 резидентов и создано 2 тыс. рабочих мест. "Большую поддержку оказало правительство РФ и лично Игорь Иванович, инициировавший проект. Финансирование начиналось за счет федеральной поддержки моногородов и продолжилось в рамках программы по созданию технопарков в стране", — подчеркнул министр.

По словам Дмитрия Богданова, на площадке "Жигулевской долины" сформировано уникальное единое пространство для инноваторов, стартапов, собраны все меры поддержки. С 2018 г. технопарк имеет статус регионального оператора фонда "Сколково" и оказывает консультационную поддержку инновационным предпринимателям не только в Самарской области, но и в Оренбургской, Ульяновской и Саратовской областях. В рамках программы развития резервного участка площадки технопарка реализуется проект "Жигулевская долина 2".

Министр сделал акцент на реализации крупных инфраструктурных проектов: строительстве международного транспортного коридора "Европа-Западный Китай", который пройдет через Тольятти, и моста через Волгу, а также железнодорожной ветки к ОЭЗ.

Особое внимание было уделено развитию малого и среднего предпринимательства моногорода, как наиболее мобильного и адаптивного сектора экономики. "Сегодня в Тольятти создана развитая инфраструктура поддержки предпринимательства. Свои представительства в Тольятти имеют Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области. Мы построили Тольяттинский бизнес-инкубатор, центр "Мой бизнес", проектный офис ТОСЭР, хаб Агентства по привлечению инвестиций. В настоящее время доля занятых у субъектов СМСП по Тольятти составляет 55%".

На совещании отдельно поговорили про государственно-частное партнерство в сфере образования. В рейтинге регионов РФ по уровню развития ГЧП Самарская область занимает единоличное первое место. В стадии активной реализации находится 48 проектов стоимостью порядка 150 млн рублей. На их реализацию уже привлечено 24 млрд руб., создано 2917 рабочих мест. В настоящее время в качестве одних из наиболее перспективных проектов рассматриваются строительство общеобразовательных учреждений в Самарской области и межвузовского международного кампуса в Самаре.

"Сейчас в активной стадии проработки находятся восемь проектов общеобразовательных школ в Самаре, Тольятти, Сызрани и Волжском районе. Расчетная стоимость строительства этих объектов составляет 7 млрд рублей, стоимость оснащения оборудованием — 1,7 млрд рублей. Всего школы смогут принять 8690 учащихся", — отметил Дмитрий Богданов.

Реализация программы развития Тольятти будет продолжена. "Нам еще много предстоит сделать вместе, и мы, конечно, рассчитываем на комплексную работу с ВЭБ.РФ", — добавил он.