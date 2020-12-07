Елки в самарских школах у начальных классов не будет

У учеников начальных классов самарских школ в этом году не будет праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Об этом сообщает департамент образования Самары.

"В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 02.12.2020 № 63-00-05/05-18359-2020 о порядке проведения новогодних мероприятий в образовательных учреждениях все праздничные мероприятия должны быть проведены в пределах одного детского коллектива (класса, группы) без привлечения иных людей, в том числе родителей, аниматоров, ведущих и др. Подарки от губернатора Самарской области будут вручены всем детям в возрасте от 2 до 15 лет включительно", - говорится в сообщении.