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Образование Общество

Елки в самарских школах у начальных классов не будет

САМАРА. 7 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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У учеников начальных классов самарских школ в этом году не будет праздничных мероприятий, посвященных празднованию Нового года. Об этом сообщает департамент образования Самары.

"В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 02.12.2020 № 63-00-05/05-18359-2020 о порядке проведения новогодних мероприятий в образовательных учреждениях все праздничные мероприятия должны быть проведены в пределах одного детского коллектива (класса, группы) без привлечения иных людей, в том числе родителей, аниматоров, ведущих и др. Подарки от губернатора Самарской области будут вручены всем детям в возрасте от 2 до 15 лет включительно", - говорится в сообщении.

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