Самары смогут принять участие в акции "Новогодний подарок" для детей-сирот и малоимущих семей

В конце ноября в Самаре стартовала ежегодная акция "Новогодний подарок". Она пройдет до 20 января. Ее организатор – самарское отделение общероссийского общественного благотворительного фонда "Российский детский фонд". Помочь детям приглашают всех неравнодушных горожан. Председатель правления Самарского областного отделения "РДФ" Татьяна Каганова рассказала порталу Волга Ньюс о формате акции в 2020 г., ее охвате и о том, как принять участие.

— Для кого организована акция "Новогодний подарок" и каков формат проведения?

— Начну с того, что наш фонд появился первым в России. Даже не в России, а в СССР. Ему уже 35 лет. И эта новогодняя акция — традиционное мероприятие, которое меняет лишь свой формат. В нынешнем году, в связи с ограничением массовых новогодних мероприятий и детских елок, мы принимаем обращения детей с пожеланиями и мечтами в режиме онлайн — по электронной почте. Нам пишут ребята, имеющие серьезные проблемы со здоровьем или в семье. Все обращения передаются спонсорам, которые, по желанию, либо вручают подарки лично, либо это делаем мы. Важно, что они переводят на деньги в фонд, а покупают подарки адресно, конкретным детям.

— Много заявок от детей уже поступило?

— Точная цифра появится позже, к сегодняшнему дню свои новогодние желания доверили нам около 50 ребят. Кроме того, наш фонд заранее уже оплатил 1000 подарков в рамках этой акции. Они будут направлены маленьким пациентам больниц — Детскому отделению областной больницы им. Середавина и Детской областной клинической больнице им. Ивановой. По опыту прошлых лет ежегодно около 3000 детей получают новогодние подарки. Кроме того, раньше мы водили ребят на новогодние утренники и представления в цирк, театры. Но думаю, и в этом году постараемся организовать несколько посещений новогодних представлений, с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и исходя из текущей обстановки.

— Как выявляете нуждающиеся семьи?

— Часть обращается самостоятельно. За 35 лет у нас сформировалась база таких семей. Кроме того, мы находимся в тесной взаимосвязи с областными министерствами — социально-демографической и семейной политики, образования, здравоохранения. У нас есть выход на нуждающихся людей.

— Как обычные горожане могут принять участие в акции? К кому обращаться человеку "с улицы"?

— Мы приглашаем всех добровольцев сделать доброе дело под новый год, помочь конкретной семье, адресно. Для этого надо обратиться по адресу: ул. Ленинская, 154 или по телефонам: 333-62-54, 333-79-76.