ПГК ускорила подачу порожних вагонов "КуйбышевАзоту" в 2 раза

Первая грузовая компания (ПГК) в рамках проекта "Производственная система" обеспечила подвод порожних полувагонов "КуйбышевАзоту" организованными маршрутами. Благодаря этому решению подвижной состав доставляется со станций выгрузки до станции погрузки азотных удобрений в течение двух суток вместо четырех.

"Раньше порожние вагоны по пути из Калужской и Липецкой областей проходили до пяти сортировочных станций, теряя на каждой из них в среднем 12 часов. Нашими главными задачами стали ускорение доставки вагонов под погрузку и значительное увеличение их количества — в соответствии с потребностями "КуйбышевАзота". Применение технологии, благодаря которой удалось исключить переработку вагонов на промежуточных станциях, позволило совместно с Куйбышевской дирекцией управления движением обеспечивать партнеру единовременную подачу до 70-ти полувагонов", — рассказал директор Самарского филиала ПГК Алексей Коренко.

За 11 месяцев 2020 года объем перевозок продукции "КуйбышевАзота" в вагонах ПГК вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 296 тыс. тонн. Грузооборот — на 32%, до 602 млн т-км.

"Производственная система" — магистральный проект, направленный на непрерывное улучшение процессов в компании. Программа стартовала в ПГК летом 2019 года. Пилотной площадкой выступил Воронежский филиал.

Сейчас реализуется второй этап, в нем задействованы центральный офис ПГК и четыре филиала: Московский, Новосибирский, Санкт-Петербургский и Ярославский. Специалисты уже выдвинули более 350 предложений по улучшению процессов в компании.

По итогам 2020 года в рамках "Производственной системы" планируется реализовать ряд мероприятий, направленных в основном на снижение простоев под грузовыми операциями и сокращение времени в порожнем рейсе.