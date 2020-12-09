В Самаре прошла встреча с писателем Вадимом Пановым

Самарская областная библиотека продолжает аrt-talk-проект "Писатель в библиотеке". 5 декабря приглашенным гостем проекта стал российский писатель-фантаст, автор циклов "Тайный город", "Анклавы", "Герметикон" Вадим Панов.

Как и большинство писателей, участвовавших в данном проекте, Вадим Панов оказался в Самаре впервые и сразу же поделился своими впечатлениями о городе: "Хочу сказать, что вы живете в очень красивом городе. А особенно в этой зимней сказке, которая сейчас у вас. Кто видел мой Facebook, уже наверняка заметил, сколько красоты я вчера наснимал. Красивый город, красивые дома, хоть и не все отреставрированные. У вас хорошая архитектура, мне нравится именно старая. Действительно красиво, и будет еще лучше, когда некоторые дома восстановятся".

Вадим Панов — современный автор, который давно снискал славу благодаря своим фантастическим романам.

"В детстве я достаточно много читал, даже чуть больше, чем имело смысл. И читал разное: и сказки, и приключения, и классику, и классические детективы, и фантастику. И в какой-то момент я понял, что "то" нереальное, которое описывают в фантастических книгах, мне очень интересно. Рассказать о другой планете, чтобы вы поверили и оказались там, нежели рассказать историю любви, — сложнее. Придумать не реальную историю, в которую мы верим, это своего рода вызов".

На творческой встрече писатель отвечал на вопросы самарцев, многие из которых касались его образования. Вадим закончил Московский авиационный институт и получил диплом радиоинженера.

"На мой взгляд, техническое образование дает немного другой подход, более системный, — рассказал Вадим Панов. — Я тщательно продумываю книгу, прежде чем приступать к ее написанию. Мне интересно именно обдумывать идею, историю, персонажей, сюжет, то есть я составляю четкий план. Потом на этот план набрасываю первый черновик с вариантами эпизодов, что-то меняю, редактирую сюжет, следом — основной черновик с таким "мясом", как у Шварценеггера. И, как показывает опыт, у меня всего два раза было так, что финал не был реализован в задуманное. Если ты не представляешь, что хочешь получить в итоге — лучше не начинай, не получится. А вот у гуманитариев другой подход: начиная книгу, они вяло представляют, чем она закончится и закончится ли в принципе. Мой "внутренний инженер" преград и не ставит, но постоянно требует объяснений. Если этого не будет, то он будет смеяться надо мной".

А вот о своем литературном начале писатель говорит так: "Поскольку я еще не знал правил, как писать и о чем, я потратил гораздо больше времени на первую свою историю. Я ее написал, распечатал и отправил в несколько изданий. Я прекрасно знал, что мне везде откажут. У меня не было иллюзий. И я сделал это для простой вещи: мне нужно было поговорить с людьми из литературы, с людьми, которые разбираются в книгах, чтобы понять, что не так и почему они меня отвергли. Получилось так, что в пяти из шести изданий меня даже потом не пустили на порог, а в одном я все-таки смог найти редактора, который, к счастью, прочитал рукопись и который не забыл о ней. Вскоре, когда я с ним встретился и спросил, а что же все-таки не так, он сказал мне такую фразу: "я не верю". Она еще долго жила в моей голове. Когда я слышал эту легендарную фразу Станиславского, я не понимал, что мы — читатели — тоже должны верить в написанное точно так же, как и мы — зрители — верим в то, что происходит на сцене или в фильме. Тогда я вернулся домой, полностью переделал рукопись, но уже так, что в происходящие события в ней можно было поверить. А через год я снова распечатал несколько экземпляров рукописей, и в одном издательстве ее взяли. А первыми читателями всегда были и остаются мои друзья и жена".

Книга Панова "Тайный город" получила большую популярность. На вопрос о том, жалеет ли автор, что отдал свою книгу на экранизацию, он отвечает: "На тот момент, когда мы договаривались, я доверял этим людям. Но не потому, что они мои хорошие знакомые, друзья. Я доверял, потому что я видел фильмы, которые они сняли. Я был уверен, что у нас получится, однако оказалось, что снять фильм в разных жанрах сложнее. Есть в сериале несколько отличных эпизодов, которые мне очень нравится. Не жалею хотя бы потому, что любой опыт должен быть. Если бы мы знали, чем все закончится, мы бы не сделали массу ошибок в своей жизни, но они — часть нашей жизни. Нелепо жалеть о том, что ты не можешь изменить. Да, так получилось. Но мы пытались сделать что-то. Накопили опыт. Отлично. Мы идем дальше".

Помимо всего прочего Вадим Панов рассказал об авторском литературном конкурсе "Тайный город — Твой город — 2021". По итогам конкурса будет издан сборник с рассказами-победителями. Вадим Панов призвал самарцев поучаствовать в нем. Все, что для этого нужно — посмотреть на Тайный Город своими глазами, отыскать нечто, заметное только вам и рассказать свою историю всем, кто любит фантастику. Условие конкурса — произведение должно быть связано с серией "Тайный Город".