На реновацию старой Самары планируется привлечь 177 млн евро

Региональные власти рассчитывают привлечь на реновацию исторического центра Самары 177 млн евро, сообщил в интервью Волга Ньюс депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, только на проектирование потребуется более 1 млрд рублей.

"Месяц назад мы с Виктором Владиславовичем Кудряшовым (первый вице-губернатор — председатель правительства. — Прим. Волга Ньюс) были в Минфине, презентовали предпроект. Предварительно он понравился, потому что наша концепция интересна — ее смысл в том, что таким образом открывается ранее закрытый для иностранцев город. Это важно для них с учетом того, что на его реализацию планируется занять зарубежные деньги (в Новом банке развития БРИКС - Прим. Волга Ньюс)", - рассказал парламентарий.

Проработка проекта продолжится с Минстроем РФ.

Напомним, планируется, что в рамках реновации произойдет масштабное обновление сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электросетей, будет построена ливневая канализация, Цель проекта - создание условий для динамичного развития исторического центра города.