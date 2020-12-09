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Власть и политика

На реновацию старой Самары планируется привлечь 177 млн евро

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональные власти рассчитывают привлечь на реновацию исторического центра Самары 177 млн евро, сообщил в интервью Волга Ньюс депутат Госдумы Александр Хинштейн. По его словам, только на проектирование потребуется более 1 млрд рублей.

"Месяц назад мы с Виктором Владиславовичем Кудряшовым (первый вице-губернатор — председатель правительства. — Прим. Волга Ньюс) были в Минфине, презентовали предпроект. Предварительно он понравился, потому что наша концепция интересна — ее смысл в том, что таким образом открывается ранее закрытый для иностранцев город. Это важно для них с учетом того, что на его реализацию планируется занять зарубежные деньги (в Новом банке развития БРИКС - Прим. Волга Ньюс)", - рассказал парламентарий.

Проработка проекта продолжится с Минстроем РФ.

Напомним, планируется, что в рамках реновации произойдет масштабное обновление сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электросетей, будет построена ливневая канализация, Цель проекта - создание условий для динамичного развития исторического центра города. 

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