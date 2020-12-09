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Здравоохранение Общество

В регионе более чем в два раза превышен эпидпорог по ОРВИ среди жителей старше 15 лет

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным еженедельного наблюдения с 30 ноября по 6 декабря в Самарской области зарегистрировано 16077 случаев ОРВИ и гриппа в том числе в Самаре — 5081 случаев, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

В возрастных группах от нуля до двух лет заболеваемость ниже эпидемического порога на 66,64%, от трех до шести лет - на 54,44%, от семи до 14 лет - на 37,86%. А среди населения от 15 лет и старше эпидпорог превышен на 117,85% или в 2,17 раза.

В рамках мониторинга за циркуляцией вирусов и расшифровки этиологии заболеваний ОРВИ и гриппом за прошедшую неделю обследовано 503 человека с клиническими проявлениями ОРВИ. По результатам лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы).

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