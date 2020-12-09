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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Сотой работой на конкурсе региональных журналистов "Вместе в цифровое будущее" стал пост тюменского блогера

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Юбилейной сотой работой, заявленной на ежегодный конкурс региональных журналистов и блогеров "Вместе в цифровое будущее", который проводит "Ростелеком", стал пост тюменского блогера Ирины Шаровой "Остановка будущего в Тюмени". В материале автор описывает функции умной остановки и делится своими впечатлениями о ней. Техническое решение для организации городского пространства "Ростелеком" презентовал на XIII Тюменском цифровом форуме и выставке "ИНФОТЕХ-2020".

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Ирина Шарова: "Я уже не первый год интересуюсь цифровыми технологиями и стараюсь посещать мероприятия, где можно ближе познакомиться с ИТ-новинками. Поэтому с удовольствием побывала на форуме "Инфотех" и сделала пост в Instagram про один из самых ярких экспонатов выставки — "Умную остановку". Здорово, что есть компании, которые двигают новые разработки в массы и делают их более доступными и понятными".

В этом году конкурсу "Вместе в цифровое будущее" исполняется десять лет. Стратегическим партнером проекта выступает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО "Шнейдер Электрик" (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), информационным партнером — Группа "Интерфакс". К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях. Победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на сайте конкурса. Прием работ завершится 31 марта 2021 года.

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